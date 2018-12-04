Вот это поворот: аэропорт «Кольцово» доименуют в честь Акинфия Демидова

Аэропорт Екатеринбурга «Кольцово» обрел дополнительное имя. Отныне воздушная гавань Среднего Урала будет имени предпренимателя Акинфия Демидова. Именно за такой вариант проголосовало большинство в рамках конкурса «Великие имена России», стартовавшего этой осенью. По всей стране в голосовании приняли участие 5 миллионов человек.

Как уже ранее сообщала «КП», свердловчане могли выбрать имя одного из троих земляков: писателя Павла Бажова, маршала Георгия Жукова и Демидова.

Многие были уверены, что аэропорт назовут в честь Бажова, но в итоге победила кандидатура Демидова

Имена наших соотечественников, которые украсят названия сорока семи действующих аэропортов, были озвучены в конце программы «60 минут» на канале «Россия 1». Ведущие программы даже отметили уральскую столицу как город, в котором негативно отнеслись к конкурсу.

- Это была не битва и не спор, а голосование , заявил в федеральном эфире министр культуры РФ Владимир Мединский, - Совершенно точно, что процесс называется не переименование, а доименнование. Речь идет о дополнительном названии в честь наших соотечественников.

Именно Мединский организовал конкурс, к которому многие отнеслись скептически. Фото: скриншот

В конце программы зрители узнали дополнительные названия всех аэропортов, участвовавших в конкурсе. Все голосование проходило в несколько этапов: сначала жители регионов предлагали свои варианты, из которых выбрали наиболее популярные, а уже после определяли тройку претендентов. Кандидатура Демидова была в топе конкурса с самого начала, поэтому неудивительно, что «Кольцово» досталось именно такое дополнительное имя.

СПРАВКА «КП»

Акиинфий Никитич Демидов - русский предприниматель из династии Демидовых, сын Никиты Демидова, основатель горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири, в том числе Суксунского завода.

Демидовы - одна из самых известных уральских фамилий. Когда-то не было в нашей стране семей богаче и влиятельнее. Началось все с тульского оружейника Никиты Демидова. Никита снабдил Петра I хорошим оружием для Северной войны, а тот в благодарность позволил его семье строить заводы на Урале. Но запечатлеть в названии аэропорта уральцы попросили не его имя, а имя его сына, Акинфия Демидова.

При нем в 1725 году на Урале была пущена первая домна, крупнейшая в мире. А еще по его распоряжению была построена знаменитая Невьянская башня, которая стоит под наклоном.

Демидов также продолжал развивать инфраструктуру между своими заводами, расчищать речные пути, прокладывать дороги, строил новые заводы. Так, первая в России косная фабрика на Среднем Урале была построена им «для славы Российской империи и всенародной пользы». Помимо традиционных железа, чугуна и меди, он начал добычу и обработку малахита и магнита, а также асбеста, или горного льна.

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