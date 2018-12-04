2018-12-04T16:24:58+03:00
Дом. Семья

В Екатеринбурге спасли трехмесячную косулю, которую сбили на трассе

Животному сделали несколько операций
Анна КОСНЫРЕВА
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Косуля теперь самостоятельно передвигается. Фото: предоставлено благотворительным фондомКосуля теперь самостоятельно передвигается. Фото: предоставлено благотворительным фондом
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На Урале обычное дело, когда на трассу выбегают косули или лоси. Недобросовестные автомобилисты, отделавшись испугом и вмятинами на автомобиле, бросают животное и уезжают с места ДТП. Так произошло и с трехмесячной косулей, которую позднее назвали Соней. Ее оставили умирать на Челябинском тракте под Екатеринбургом. Несчастное животное заметила проезжающая мимо семейная пара.

Неравнодушные люди отвезли косулю в Екатеринбург и передали ветеринарам благотворительного фонда помощи бездомным животным. У мохнатого пациента была черепно-мозговая травма и открытый перелом ноги. Чтобы поставить Соню на ноги врачи сделали ей операцию.

- Косуля молодая, кости тоненькие. Мы пытались накладывать ей гипс, но дикая косуля сбивала повязки. В итоге кость не срослась, и нижнюю фалангу ампутировали. Теперь у нее одна нога короче остальных на 10 сантиметров, - рассказывают ветеринары.

Фото: предоставлено благотворительным фондом

Фото: предоставлено благотворительным фондом

Сейчас Соня живет в фонде, потому что после травмы в лесу ей не выжить. В контактные зоопарки животное тоже пристроить не удалось: испуганная косуля не подпускает к себе чужаков и боится шума.

- Соня уже уверенно ходит, лишь слегка прихрамывая. Живет она в небольшом сарае под присмотром и каждый день гуляет на свежем воздухе. А еще у Сони отменный аппетит: питомец ест крупы: овес, ячмень, веники и сено, овощи с фруктами.

Спасенная косуля в Екатеринбурге.Животное идет на поправкуЛев Истомин

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