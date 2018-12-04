2018-12-04T12:52:43+03:00
Экономика

Рост погрузки на Свердловской железной дороге в ноябре составил 3,2%

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Грузооборот в ноябре вырос на 1,7% и составил 17,4 млрд тарифных тонно-км.Грузооборот в ноябре вырос на 1,7% и составил 17,4 млрд тарифных тонно-км.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в ноябре 2018 года составила 11,7 млн тонн, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 3,2%. Среднесуточная погрузка месяца составила 389,2 тыс. тонн. Грузооборот в ноябре вырос на 1,7% и составил 17,4 млрд тарифных тонно-км.

Погрузка за одиннадцать месяцев 2018 года, по оперативным данным, составила 128,2 млн тонн, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом динамика погрузки высокодоходных грузов 3 класса увеличилась на 2,7%.

В целом с начала года на СвЖД погружено:

· нефти и нефтепродуктов – 38,2 млн тонн (-1,9% к январю-ноябрю 2017 года);

· строительных грузов – 19 млн тонн (-0,1%);

· черных металлов – 9,6 млн тонн (+3,9%);

· лома черных металлов – 2,4 млн тонн (+5,4%);

· руды железной и марганцевой – 11,3 млн тонн (-1,5%);

· химических и минеральных удобрений – 13,1 млн тонн (-2%);

· промышленного сырья и формовочных материалов – 10,8 млн тонн (+1%);

· цемента – 2,8 млн тонн (+2,2%);

· лесных грузов – 2,2 млн тонн (+15,4%);

· руды цветной и серного сырья – 6 млн тонн (-2,7%);

· химикатов и соды – 3,4 млн тонн (-0,4%);

· кокса – 2 млн тонн (+28,7%);

· зерна и продуктов перемола – 245,5 тыс. тонн (рост в 2 раза).

Динамика погрузки высокодоходных грузов 3 класса увеличилась на 2,7%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Динамика погрузки высокодоходных грузов 3 класса увеличилась на 2,7%.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грузооборот с начала 2018 года составил 189,32 млрд тарифных тонно-км (+0,4%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в ноябре 2018 года составила 107,3 млн тонн, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за ноябрь 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,3% и составил 220,1 млрд тарифных тонно-км.

Погрузка за январь-ноябрь 2018 года, по оперативным данным, составила 1 млрд 180,7 млн тонн, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2018 года составил 2371,7 млрд тарифных тонно-км (+4,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3018,3 млрд тонно-км (+4,2%).

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