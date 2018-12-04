2018-12-04T13:01:33+03:00
Общество

Сказочный уральский теремок включили в перечень объектов культурного наследия

Полвека назад его украсил местный кузнец
Олег Галимов
Поделиться:
В 1967 году кузнец объявил во всеуслышание, что работу свою он закончил. В 1999 году на Всероссийском конкурсе деревянного зодчества его дом признали лучшим в РоссииВ 1967 году кузнец объявил во всеуслышание, что работу свою он закончил. В 1999 году на Всероссийском конкурсе деревянного зодчества его дом признали лучшим в РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Знаменитый уральский теремок, который расположен в поселке Кунара, хотят включить в список объектов культурного наследия. Частный дом был украшен местным кузнецом Сергеем Кирилловым еще в 1967 году.

Лидия Харитоновна в молодости раскрашивала все фигуры, выкованные и вырезанные ее мужем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лидия Харитоновна в молодости раскрашивала все фигуры, выкованные и вырезанные ее мужемФото: Алексей БУЛАТОВ

Дом был построен еще в середине XIX века, а до Кириллова в нем жили его родители. Вплоть до самой смерти кузнец постоянно добавлял новые декоративные элементы и восстанавливал старые. Когда в 2002 году Кириллова не стало, за его домом продолжали следить вдова и дети.

Вплоть до самой смерти Кириллов постоянно добавлял новые декоративные элементы и восстанавливал старые Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вплоть до самой смерти Кириллов постоянно добавлял новые декоративные элементы и восстанавливал старыеФото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя полвека на домик все же обратили внимание власти и включили его перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области.

- У нас есть год, чтобы запросит мнение экспертов, потом будет приятно решение о принятии дома в реестр, -рассказала «КП-Екатеринбург» начальник отдела правовой и организационной работы Управления госохраны ОКН Евгения Игнатова.

Изба Кириллова сделана из сосны - очень капризного дерева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изба Кириллова сделана из сосны - очень капризного дерева.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2012 году избушку под свой патронаж взял экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который всячески помогал реставрировать фасад теремка.

Еще больше удивительных фото дома - здесь

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ошибка ноль»: абоненты «Триколора» массово остались без оплаченных каналов
Абоненты крупнейшего в России оператора цифрового спутникового телевидения «Триколор ТВ» массово жалуются на «ошибку ноль», которую им показывают экраны вместо оплаченных телеканалов
Новости 24
В Екатеринбурге наркодилер сдал себя, пожаловавшись в полицию на шумных соседей
Свердловское Заксобрание приняло бюджет на 2019 год с дефицитом
Резиденты туристического кластера «Гора Белая» получат льготы на 10 лет
На Урале будут судить следователя по особо важным делам, попавшегося за взятке в миллион рублей
Мэрия Екатеринбурга выставит на торги скандальную «Золушку» и «Спецавтобазу»
В Свердловской области открыта первая ледовая переправа
Призы и бонусы покупателям: в Екатеринбурге открываются три аптеки «Вита»
В Екатеринбурге мужчину задавил Камаз, который он ремонтировал
В пределах эпидпорога: на Среднем Урале увеличивается количество заболевших ОРВИ
В Екатеринбурге уходившая от погони «десятка» устроила ДТП
Екатеринбург на пять дней окутает смог
Прокуратура предостерегла мэрию по сносу дома для нового зала филармонии
На Урале на церковную акцию по сбору макулатуры сдали медкарты пациентов хосписа
В Екатеринбурге ищут возможных жертв грабителя, отобравшего сумку у пенсионерки
На Урале оштрафованы колонии, заставлявшие заключенных работать сверхурочно и бесплатно
Свердловские эсеры будут думать, как наказать депутата, назвавшего журналистов бестолочами
«Спецавтобаза» отстояла в суде статус регионального оператора по вывозу мусора
В «Кольцово» китаянка пыталась провезти контрабандой 15 килограммов шапок
После обвала крыши жители екатеринбургской хрущевки не пускают в дом капремонтников
В Свердловских лесах перед Новым годом усилят охрану елок и сосен
Глава ОБЭП Екатеринбурга встретит Новый год в СИЗО
Свердловчанка отсудила 75 тысяч рублей за обожженную в солярии грудь
В Екатеринбурге при столкновении Mazda и Volkswagen пострадал 3-летний малыш
Почта Екатеринбурга в преддверии Нового года устроит мастер-классы по скрапбукингу
СКР проверит инцидент с безумными кондиционерами в самолете, где летела группа «Чайф»
За выходные в Екатеринбурге поймали 29 пьяных водителей
На станции метро «Проспект космонавтов» скончался мужчина
Убил из гуманности: уралец до смерти забил собутыльника, у которого начался приступ эпилепсии