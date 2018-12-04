2018-12-04T16:24:58+03:00
Общество

Сказочный уральский теремок включили в перечень объектов культурного наследия

Полвека назад его украсил местный кузнец
Олег Галимов
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В 1967 году кузнец объявил во всеуслышание, что работу свою он закончил. В 1999 году на Всероссийском конкурсе деревянного зодчества его дом признали лучшим в РоссииВ 1967 году кузнец объявил во всеуслышание, что работу свою он закончил. В 1999 году на Всероссийском конкурсе деревянного зодчества его дом признали лучшим в РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Знаменитый уральский теремок, который расположен в поселке Кунара, хотят включить в список объектов культурного наследия. Частный дом был украшен местным кузнецом Сергеем Кирилловым еще в 1967 году.

Лидия Харитоновна в молодости раскрашивала все фигуры, выкованные и вырезанные ее мужем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лидия Харитоновна в молодости раскрашивала все фигуры, выкованные и вырезанные ее мужемФото: Алексей БУЛАТОВ

Дом был построен еще в середине XIX века, а до Кириллова в нем жили его родители. Вплоть до самой смерти кузнец постоянно добавлял новые декоративные элементы и восстанавливал старые. Когда в 2002 году Кириллова не стало, за его домом продолжали следить вдова и дети.

Вплоть до самой смерти Кириллов постоянно добавлял новые декоративные элементы и восстанавливал старые Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вплоть до самой смерти Кириллов постоянно добавлял новые декоративные элементы и восстанавливал старыеФото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя полвека на домик все же обратили внимание власти и включили его перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области.

- У нас есть год, чтобы запросит мнение экспертов, потом будет приятно решение о принятии дома в реестр, -рассказала «КП-Екатеринбург» начальник отдела правовой и организационной работы Управления госохраны ОКН Евгения Игнатова.

Изба Кириллова сделана из сосны - очень капризного дерева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изба Кириллова сделана из сосны - очень капризного дерева.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2012 году избушку под свой патронаж взял экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который всячески помогал реставрировать фасад теремка.

Еще больше удивительных фото дома - здесь

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