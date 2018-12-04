«Экранное скотство»: уральский бард Новиков призвал вернуть на ТВ цензуру

Недавно самый известный Д`Артаньян советского кинематографа Михаил Боярский предложил умерить свободу слова в музыке, на телевидении и в театре. О необходимости ввести цензуру он заявил в эфире программы телеканала «Дождь».

И вот спустя несколько дней у Боярского появились уральские приверженцы. Бард Александр Новиков двумя руками поддержал идею строгой сортировки того, что выходит на экраны и звучит из колонок.

- Состояние нашей театральной культуры и телеэфира скатилось сегодня до уровня дешевого ярмарочного балагана, предлагающего сценическое и экранное скотство и свинство в качестве нормы, - написал у себя в Facebook бард. - Мат, склока, обсуждение интимных подробностей, драки и дележ превратили национальное телевидение в отвратительное чучело из когда-то светлого и доброго, воспитывающего страну на лучших человеческих чувствах.

По мнению поэта, композитора и певца, львиную долю эфира сегодня составляют бездарные сериалы, герои которых только «орут, хамят, пошлят и идиотствуют, калечат души». Да, это пользуется спросом, но Новиков просит забыть о рейтингах и вспомнить о детских душах. Также уралец выступает против классических произведений, поставленных в новом прочтении, лишенном узнаваемости.

- Что такое «рейтинг» телепередачки-поганки в сравнении с духовным миром ребенка и молодого человека, на голову которого льются эти помои. Они, ведь, так и будут думать, что театр - это голые с матом в зубах статисты, справляющие на сцене нужду и демонстрирующие то, от чего корчилась от стыда когда-то замочная скважина, - говорит Александр Новиков. - Чтобы не был Михаил Боярский - «один за всех!» - давайте будем - «все за одного!»

Новости о самых интересных событиях в Екатеринбурге читайте на сайте "КП-Афиша".