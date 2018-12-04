2018-12-04T12:10:29+03:00
Экономика

ВТБ в ХМАО нарастил ипотечное кредитование более чем в 1,5 раза

За 9 месяцев выдано 3 тысячи кредитов на жилье
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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За январь-сентябрь 2018 года ВТБ выдал в Ханты-Мансийском автономном округе 3 тысячи ипотечных кредитов на сумму 7,1 миллиарда рублей. Это на 65% превышает продажи за аналогичный период прошлого года.

Ипотечный портфель ВТБ в ХМАО на 1 октября 2018 года достиг 21 миллиард рублей (+12% с начала года), общий кредитный портфель розничного бизнеса в регионе — 38,6 миллиарда рублей (+15% с начала года).

- В 2018 году мы видим значительный рост спроса югорчан на улучшение жилищных условий с помощью ипотеки. Средняя сумма кредита увеличилась до 2,4 миллиарда рублей. Это заметно выше показателя по Уральскому федеральному округу – 1,9 миллиона рублей, — комментирует Владимир Шевелев, управляющий розничным бизнесом ВТБ в ХМАО.

Помимо ипотеки югорчане активно оформляли в ВТБ кредиты наличными, портфель которых по сравнению с началом года вырос на 24% и составил 14,3 миллиарда рублей. За девять месяцев 2018 года банк выдал 11 тысяч таких кредитов на сумму 7,5 миллиарда рублей. Это на 46% больше, чем год назад.

Самыми популярными целями кредитования остались ремонт, приобретение бытовой техники и путешествия.

Для некрупных покупок и повседневных расходов жители ХМАО стали чаще оформлять кредитные карты. За девять месяцев 2018 года банк выдал 5 тысяч кредитных карт, что на 65% превышает прошлогодний показатель.

Также выросли объемы автокредитования. За январь-сентябрь 2018 года югорчане получили в ВТБ 1,6 тыс. автокредитов на сумму 1,1 миллиарда рублей (+22% к показателю за девять месяцев прошлого года).

Кроме того, существенно увеличился депозитный портфель физлиц ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе. По итогам трех кварталов 2018 года он достиг 20 миллиардов рублей (+29% с начала года).

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