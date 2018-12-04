2018-12-04T10:15:41+03:00
Экономика

Перевозки пассажиров на СвЖД в ноябре 2018 года выросли на 0,2%

С вокзалов и станций за месяц отправили 2,3 миллиона пассажиров
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Пассажиропоток на СвЖД за месяц выросПассажиропоток на СвЖД за месяц выросФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ноябре 2018 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги, по оперативным данным, отправлено 2,3 миллиона пассажиров, что на 0,2% больше, чем в ноябре 2017 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,7 миллиона пассажиров, в дальнем следовании – 600 тысяч человек. Пассажирооборот на СвЖД в ноябре 2018 года составил 0,73 миллиона пасс-км, что на 0,9% больше аналогичного периода 2017 года.

За 11 месяцев 2018 года (январь-ноябрь) с вокзалов и станций Свердловской магистрали отправлено 28,3 миллиона пассажиров, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 20,9 миллиона пассажиров, в дальнем следовании – 7,4 миллиона человек. Пассажирооборот на СвЖД с начала 2018 года уменьшился на 0,1% к уровню прошлого года и составил 8,7 миллиарда пасс-км.

С вокзалов и станций за месяц отправили 2,3 миллиона пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

С вокзалов и станций за месяц отправили 2,3 миллиона пассажировФото: Алексей БУЛАТОВ

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в ноябре 2018 года, по оперативным данным, перевезено 94,3 миллиона пассажиров, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 86,2 миллиона пассажиров, в дальнем следовании – 8,1 миллиона человек. Пассажирооборот в ноябре 2018 года составил 8,8 миллиарда пасс-км, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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