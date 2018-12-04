2018-12-04T10:18:29+03:00
Происшествия

Под Нижним Тагилом рухнул дельтаплан: пилот погиб

Пассажир получил множественные тяжелые травмы и находится в реанимации
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Уральское следственное управления на транспорте СК РФФото: Уральское следственное управления на транспорте СК РФ
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В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом произошло смертельное ЧП с участием экстремалов. Возле одного из частных домов рухнул мотодельтаплан «Апогей-16».

Кроме пилота на крыльях ветра летел один пассажир. Он получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где его экстренно прооперировали. Пилот дельтаплана погиб на месте происшествия.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека», - рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ. - Назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Любителям острых ощущений следователи напоминают, что перед полетом на сверхлегких летательных аппаратах следует досконально проверить разрешительные документы, сертификат летной годности и план полета.

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