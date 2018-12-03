«Ее под меня подложили»: Рэпер Гуф решил отомстить юной любовнице из Екатеринбурга

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, наконец-то прервал молчание и высказался по поводу расставания с солисткой "А-Студио" Кети Топурией. По мнению поклонников причинами были измены музыканта. В частности не так давно объявилась его 18-летняя любовница из Екатеринбурга Яна Швецова. Девушка уверяла, что у нее был тайный роман с Гуфом на протяжении двух лет. И рэпер даже делал ей предложение.

- С Кети я расстался не из-за Яны, как думают многие. Мне очень жалко и стыдно перед этим человеком. Реально, до слез обидно. Лучше, чем Кети, я не встречал в своей жизни и практически уверен, что не встречу, - рассказал Гуф в прямом эфире Instagram. - Очень любил, люблю и буду любить. Не знаю, нужны ли вам эти сопли.

Также Алексей Долматов признался, что его и Швецову не связывали любовные отношения. В качестве мести музыкант решил выпустить про уралочку трек «Опасный пассажир».

Яна Шевцова уверена, что у мужчины должно быть несколько женщин. Фото: соцсети

- Я был настолько злой на Яну, что чуть не пошёл на телевидение, - признался рэпер. - Меня вовремя мои старшие люди остановили: "Да пусть она и говорит". Думаю, если я начну там говорить, это будет слишком много для Яны. Это тупо [девушка легкого поведения], которую под меня положили.

Музыкант уверен, что Яна Швецова сумела грамотно пропиариться на его имени.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что у рэпера и юной екатеринбурженки был тайный роман, ставши причиной расставания музыканта с солисткой группы «А Студио» Кети Топурия. Яна Швецова сама рассказала о романе с рэпером, решив таким образом избавиться от конкурентки.