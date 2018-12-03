В Москве найден мертвым брат футболиста «Урала»

В Москве найден мертвым футболист молодежной команды ФК «Локомотив» Алексей Ломакин. Подающему надежды спортсмену было 18 лет.

- В Москве погиб футболист молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин. Подробности трагедии выясняются, - говорится в заявлении клуба. - Ломакин пришел в Академию «Локомотива» в 2007 году и являлся ее воспитанником. В сентябре Леше исполнилось 18 лет. ФК «Локомотив» шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея.

Ломакины начинали карьеру в академии "Локомотива". Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Алексей является младшим братом футболиста «Урала» - 23-летнего Александра Ломакина. Полузащитник перешел в екатеринбургский клуб в декабре 2016 года, но провел в составе шмелей лишь две игры, после чего отправился в аренду в красноярский «Енисей», а затем в «Факел» из Воронежа.