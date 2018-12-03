2018-12-03T16:26:39+03:00
Происшествия

В Москве найден мертвым брат футболиста «Урала»

Алексею Ломакину было 18 лет
Олег Галимов
Поделиться:
Ломакин старший перешел в «Урал» в декабре 2016 года. Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"Ломакин старший перешел в «Урал» в декабре 2016 года. Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"
Изменить размер текста:

В Москве найден мертвым футболист молодежной команды ФК «Локомотив» Алексей Ломакин. Подающему надежды спортсмену было 18 лет.

- В Москве погиб футболист молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин. Подробности трагедии выясняются, - говорится в заявлении клуба. - Ломакин пришел в Академию «Локомотива» в 2007 году и являлся ее воспитанником. В сентябре Леше исполнилось 18 лет. ФК «Локомотив» шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея.

Ломакины начинали карьеру в академии "Локомотива". Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Ломакины начинали карьеру в академии "Локомотива". Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Алексей является младшим братом футболиста «Урала» - 23-летнего Александра Ломакина. Полузащитник перешел в екатеринбургский клуб в декабре 2016 года, но провел в составе шмелей лишь две игры, после чего отправился в аренду в красноярский «Енисей», а затем в «Факел» из Воронежа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Она потеряла своего ребенка!»: стало известно, почему подозреваемая попыталась украсть младенца в перинатальном центре
«Комсомолке» удалось связаться с матерью женщины, которая пыталась украсть чужого малыша: стали известны еще более шокирующие подробности
Новости 24
Екатеринбург на пять дней окутает смог
Прокуратура предостерегла мэрию по сносу дома для нового зала филармонии
На Урале на церковную акцию по сбору макулатуры сдали медкарты пациентов хосписа
В Екатеринбурге ищут возможных жертв грабителя, отобравшего сумку у пенсионерки
На Урале оштрафованы колонии, заставлявшие заключенных работать сверхурочно и бесплатно
Свердловские эсеры будут думать, как наказать депутата, назвавшего журналистов бестолочами
«Спецавтобаза» отстояла в суде статус регионального оператора по вывозу мусора
В «Кольцово» китаянка пыталась провезти контрабандой 15 килограммов шапок
После обвала крыши жители екатеринбургской хрущевки не пускают в дом капремонтников
В Свердловских лесах перед Новым годом усилят охрану елок и сосен
Глава ОБЭП Екатеринбурга встретит Новый год в СИЗО
Свердловчанка отсудила 75 тысяч рублей за обожженную в солярии грудь
В Екатеринбурге при столкновении Mazda и Volkswagen пострадал 3-летний малыш
Почта Екатеринбурга в преддверии Нового года устроит мастер-классы по скрапбукингу
СКР проверит инцидент с безумными кондиционерами в самолете, где летела группа «Чайф»
За выходные в Екатеринбурге поймали 29 пьяных водителей
На станции метро «Проспект космонавтов» скончался мужчина
Убил из гуманности: уралец до смерти забил собутыльника, у которого начался приступ эпилепсии