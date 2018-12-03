2018-12-03T19:26:47+03:00
Экономика

ВТБ нарастил ипотечное кредитование пермяков в 1,5 раза

Всего выдано 4 тысячи кредитов на жилье
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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По итогам трех кварталов 2018 года ВТБ в Пермском крае выдал 4 тысячи ипотечных кредитов на сумму 6,7 миллиарда рублей. Это в 1,5 раза больше объема продаж за аналогичный период прошлого года. Средний размер кредита вырос с 1,5 миллиона до 1,7 миллиона рублей. 19% выдач ипотеки в Пермском крае в 2018 году приходятся на долю ВТБ.

Ипотечный портфель банка в регионе достиг 18,5 миллиарда рублей (+23% с начала года), общий кредитный портфель розничного бизнеса — 43 миллиарда рублей (+15% с начала года).

Помимо ипотеки, пермяки активно оформляли в ВТБ кредиты наличными. За девять месяцев 2018 года банк выдал 20,6 тыс. таких кредитов на сумму 9,7 миллиарда рублей. Это на треть больше, чем год назад.

Как и прежде, самые популярные цели кредитования – ремонт, покупка бытовой техники, путешествия. Более востребованным стало рефинансирование кредитов, взятых в других банках – его доля в 2018 году составляет 9,4% от всех выдач.

Также выросли объемы автокредитования. За январь-сентябрь 2018 года пермяки получили в банке 2,5 тысячи автокредитов на сумму 1,3 миллиарда рублей (+28% к показателю за девять месяцев прошлого года).

Кроме того, существенно увеличился депозитный портфель физлиц ВТБ в Пермском крае. По итогам трех кварталов 2018 года он достиг 42,7 миллиарда рублей (+26% с начала года).

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