2018-12-03T12:19:51+03:00
Общество

Архитекторы предложили сделать улицу Толмачева неудобной для машин

На ней могут появиться летний кинотеатр, навес для пешеходов и сухой фонтан
Данил СВЕЧКОВ
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Такой навес может появиться на улице Толмачева. Фото: коллектив под руководством Артема Пискунова/екатеринбург.рфТакой навес может появиться на улице Толмачева. Фото: коллектив под руководством Артема Пискунова/екатеринбург.рф
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В Екатеринбурге на улице Толмачева может появиться огромный навес, закрывающий пешеходов от яркого солнца. По крайней мере, это следует из проекта, победившего в конкурсе на разработку лучшей концепции благоустройства Толмачева на отрезке от проспекта Ленина до улицы Малышева. Собирать заявки от архитекторов мэрия начала 10 сентября. А сегодня на сайте администрации появился протокол заседания жюри с именем победителя. Первое место в конкурсе заняла группа архитекторов, которой руководил Артем Пискунов.

– В настоящее время улица Толмачева представляет собой непривлекательное для людей пространство: узкие тротуары, неактивный ритейл, отсутствие безбарьерной среды, ухоженного озеленения, ветхие облупившиеся фасады зданий, – сообщают авторы проекта. – Заборы, разбитые дорожные покрытия и огромное количество припаркованных автомобилей, которые занимают практически все пространство улицы, создают весьма агрессивный образ улицы.

Студенческий дворик. Фото: коллектив под руководством Артема Пискунова/екатеринбург.рф

Студенческий дворик. Фото: коллектив под руководством Артема Пискунова/екатеринбург.рф

Чтоб сделать улицу более приятной, архитекторы предлагают снизить количество машин на ней и благоустроить пешеходные пути.

– В пространство улицы включены три площади: «Салют», «Центральная», «Студенческая», – объясняют авторы проекта. – На площади «Студенческой» устраивается сухой фонтан (Водяные струи бьют из-под земли. Что-то похожее есть у входа в «Пассаж», - Прим.Ред.) и павильон для кафе. «Центральная» площадь в середине улицы расположена вблизи исторического фасада бывшей «Женской гимназии». На ней будут устроены места для сидения. Площадь «Салют» перед входом в кинотеатр включает навес «Городская акупунктура», маркирующий пространство и подчеркивающий модернистскую архитектуру здания кинотеатра.

Центральная площадь. Фото: коллектив под руководством Артема Пискунова/екатеринбург.рф

Центральная площадь. Фото: коллектив под руководством Артема Пискунова/екатеринбург.рф

Также архитекторы предлагают поставить на Толмачева уличную мебель, добавить зелени, устроить магазины и кафе. А во дворах рядом с кинотеатром они придумали сделать детскую площадь «Кинолента» из натуральных природных материалов, а также летний кинотеатр под открытым небом.

– В студенческом дворике педагогического университета «Учительская» предполагается трибуна, которая может трансформироваться под разные сценарии, – добавляют авторы проекта.

На улице Толмачева по проекту появятся широкие тротуары. Эта концепция, уверены архитекторы, позволит объединить разрозненные участки улицы.

Добавим, что в мэрии пока официально не объявляли победителя. Сделать они это планируют на форуме 100+ Forum Russia. Сама концепция, разработанная архитекторами, ляжет в основу проекта благоустройства улицы, отмечают в мэрии.

Ну улице Толмачева архитекторы предложили добавить зелени. Фото: коллектив под руководством Артема Пискунова/екатеринбург.рф

Ну улице Толмачева архитекторы предложили добавить зелени. Фото: коллектив под руководством Артема Пискунова/екатеринбург.рф

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