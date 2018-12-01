И снится нам не граница США: футбольные болельщики из Латинской Америки влюбились в Россию и переехали на Урал

Чемпионат мира – 2018 стал настоящим праздником жизни, как для россиян, так и для десятков тысяч фанатов со всего мира. Екатеринбургу досталась лишь малая часть этого торжества – четыре матча на обновленном Центральном стадионе, но местные жители запомнят их на всю жизнь.

Но как выяснилось, не все иностранцы поспешили улететь на родину после мундиаля. Нашлись и те, кто не испугался языкового барьера и зимних морозов.

На переполненных трибунах «Екатеринбург Арены» случайно встретились мексиканцы Карлос и Пауль познакомились с эквадорцем Патрисио. Последний уже пять лет живет в России и учится на врача, он рассказал новым знакомым, что ему очень нравится жить в Екатеринбурге, но тут нет места, которая бы напоминала им о доме.

Специально к открытию над танцполом повесили пиньяту. Если ее разбить то из нее вылетят конфеты и презервативыФото: Алексей БУЛАТОВ

Недолго думая Карлос вместе с девушкой Тайлин решил остаться жить в уральской столице, чтобы открыть свой первый бар. В планах у него создать заведения в Самаре, Ростове и Иваново. Да, мы не послышалось в Иваново, в знаменитом городе невест!

- Мне предложили выучиться на врача в Воронеже и я не отказался, - вспоминает Патрисио. – Через два года я перевелся в Екатеринбург и надеюсь поступить в ординатуру. Этим летом я подрабатывал фельдшером в больнице № 24. Пациенты очень удивлялись, когда видели меня в белом халате.

Патрисио живет в России уже больше пяти лет, но как только получит диплом врача - уедет домойФото: Алексей БУЛАТОВ

У Карлоса история немного проще, он бизнесмен среднего достатка. В Мексике у него фирма связанная с телекоммуникациями, и ему не принципиально в какой части планеты находиться.

Еще за неделю до открытия все столики были забронированы. Места оставались только за барной стойкойФото: Алексей БУЛАТОВ

Из Дома печати выгнали из-за шума

Безусловно, без помощи местных наши друзья бы не смогли начать бизнес в России. На их счастье они познакомились с предпринимателями Евгением и Алексеем, которые основали в центре города бар «Белый кролик».

Первое их совместное заведение располагалось в знаменитом Доме печати, но от туда мексиканцев выгнали еще до официального открытия.

Так выглядел первый бар мексиканцев. Заведение закрылось через месяц. Фото: герои публикации

Гости шумели и слишком много пили, поэтому было принято решение переделать «Белого кролика» под мексиканский стиль. Теперь заведение называется Viva Mexico.

- Я без ума от русских девушек, - делится Карлос Рока. – Мы будем устраивать конкурсы латинских танцев, дискотеки, попытаемся передать вам наш колорит. Кухня тоже мексиканская, достаточно острая кстати. За эти полгода я вложил около 30 тысяч долларов.

Карлос и Евгений перерезают красную ленту на открытии бараФото: Алексей БУЛАТОВ

На открытии бара был полный аншлаг и судя по всему, гости остались довольны теплым приемом мексиканцев. Карлос надеется, что за несколько лет его бар станет узнаваемым и он сможет продавать франшизу.

На открытии гостей развлекали ведущий и ди-джейФото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2018 года он и его друзья находятся в стране благодаря паспорту болельщика, но уже в январе начнут оформлять рабочую визу.

Бар Viva Mexico располагается в подвале исторического особняка на улице Хохрякова 3,а.