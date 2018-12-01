Пострадавшие в аварии на Фурманова мама с ребенком начали самостоятельно дышать

Пострадавшие в аварии на Фурманова 29-летняя Екатерина Норицына и ее двухлетний сын стали самостоятельно дышать. Об этом сообщил супруг женщины Павел.

- Катя дышит сама полностью. Большая молодец, - пишет в социальных сетях Павел. - Предстоит ещё операция на позвоночнике и большой период реабилитации. Саша (имя ребенка изменено – прим.ред.) тоже сам дышит. Перевели в травматологию, я лег с ним. Для выводов и прогнозов пока рано. Операция была сложнейшая, а период восстановления идёт медленно. Консервативное лечение и терапия. Положительная динамика есть.

Фото: Павел Норицын

Также на днях из реанимации выписали третьего пострадавшего в том ДТП – 37-летнего екатеринбуржца Андрея Медведева. Мужчине также предстоит перенести еще несколько операций. По словам его жены, врачи буквально собрали его по частям.

Виновником резонансного ДТП стал 50-летний Владимир Пузырев, которого уже на следующий день отправили в СИЗО, где он пробудет, как минимум, до 13 января. Позже стало известно, что он был лишен водительских прав еще в конце августа.

В суде Пузырев не признал винуФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Павла Норицына, врачи осмотрели Пузырева и пришли к выводу, что он симулирует приступ эпилепсии. Сам Владимир после аварии заявил, что его «подрезали и он перепутал педали тормоза и газа».

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