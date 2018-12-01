«Кольцово» имени Бажова? Закончился прием голосов за дополнительное название аэропорта Екатеринбурга

На сайте конкурса «Великие имена России» завершился прием голосов за дополнительные названия к аэропортам страны. По состоянию на полдень 30 декабря, в рейтинге Международного аэропорта «Кольцово» лидирует Павел Бажов – за уральского писателя проголосовали – 41 466 человек (34%).

На втором месте идет кандидатура предпренимателя Акинфий Демидов – 39 414 голосов (32%), у названия в честь Георгия Жукова чуть больше – 39 864 (33%).

Тем не менее, окончательные итоги конкурса будут подведены лишь 4 декабря в 21:00 по уральскому времени в эфире телеканала «Россия 1».

- Подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование, - говорится на сайте конкурса.

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