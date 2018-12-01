2018-12-01T00:19:16+03:00
Общество

«Кольцово» имени Бажова? Закончился прием голосов за дополнительное название аэропорта Екатеринбурга

Окончательные результаты будут объявлены 4 декабря
Олег Галимов
Поделиться:
Скорее всего воздушная гавань уральской столицы получит имя известного писателя.Скорее всего воздушная гавань уральской столицы получит имя известного писателя.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На сайте конкурса «Великие имена России» завершился прием голосов за дополнительные названия к аэропортам страны. По состоянию на полдень 30 декабря, в рейтинге Международного аэропорта «Кольцово» лидирует Павел Бажов – за уральского писателя проголосовали – 41 466 человек (34%).

На втором месте идет кандидатура предпренимателя Акинфий Демидов – 39 414 голосов (32%), у названия в честь Георгия Жукова чуть больше – 39 864 (33%).

Тем не менее, окончательные итоги конкурса будут подведены лишь 4 декабря в 21:00 по уральскому времени в эфире телеканала «Россия 1».

- Подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование, - говорится на сайте конкурса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Верующие предложили свой вариант имени аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. С предложением обратились к губернатору и Общественной палате (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Тамбовчанка, чей долг оплатил шейх: «Каждые сутки в больнице обходились в 600 тысяч, но увезти маму было нельзя»
57-летней Наталье Поповой потребовалась экстренная операция на сердце. Спасти женщину не удалось, но клиника выставила ее дочери счет в 14 миллионов рублей
Новости 24