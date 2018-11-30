Сварить борщ и покататься на коньках: как иностранные студенты учатся жить на Урале

Для иностранных студентов, которые приезжают на Урал, чтобы получить образование, Екатеринбург кажется экзотическим городом. Здесь они не только ходят на лекции, но и учатся радоваться снегу, кататься на санках и коньках, варить борщи и жарить блины, играть в русские шашки и многому другому, удивительному для них.

Во время фестиваля «Вокруг света за 7 дней» в УрГЭУ студенты знакомились со странами друг друга, готовили национальную еду, устраивали презентации и делились «заморскими» историями. В перерывах ребята с разных континентов рассказали нам, чем отличается жизнь студентов в России.

УЗНАТЬ ВКУС КРУАССАНОВ ПО-РУССКИ И БОРЩА ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Рафаель Коссон, Франция, первый курс «Экономика и маркетинг»:

Рафаэль приехал учиться в Екатеринбург по программе студенческого обмена между университетами.

- Здесь холодно, но атмосфера солнечная, — говорит о нашем городе французский студент. На студенческом фестивале он презентовал Францию, угостив собравшихся багетом и круассанами.

- Тут сложно найти продукты для приготовления блюд французской кухни, например, наш выдержанный сыр, прованские приправы, — объясняет Рафаэль. — Для приготовления моей национальной еды требуется много времени, иногда до двух дней. Мы пытаемся готовить ее здесь, но вкус не похож, хотя все делаем из тех же ингредиентов. Когда я готовлю французские блюда, мне требуется несколько часов, готовлю сразу много порций. И потом приглашаю друзей, угощаю ребят из России. Но каждый день я ем и русские блюда, специально захожу в кафе на обед, чтобы поесть борщ, пельмени. Когда я буду во Франции, я хочу приготовить борщ там.

Студент Рафаель Коссон собирается попробовать самые известные российские блюда. Фото: Анна КОСНЫРЕВА

ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ, ЧТОБЫ СТАНЬ БЛИЖЕ К МЕСТНЫМ

Ахмед Енани, Египет, второй курс «Мировая экономика»:

Ахмед увлекся изучением русского языка еще в Каире, где три года отучился на факультете иностранных языков. В Екатеринбург русскоговорящий иностранец приехал изучать мировую экономику.

— Русский язык — один из шести языков ООН. Мой родной — арабский, но русский особенный для меня, — делиться Ахмед. — Они чем-то похожи, в арабском тоже есть падежи, правила построения предложений. Мне было интересно сравнить, чем отличается грамматика, и я увлекся изучением. Мне нравится здесь.

Ахмед был заочно знаком с Россией, но он не ожидал, что тут настолько холодно. С непривычки в морозы он пропускал занятия, и первые полгода ходил только от общежития до университета. Но как только стало теплее, начал знакомиться с городом.

-Здесь такие мероприятия: можно не просто развлекаться, но и развиваться, — отмечает Ахмед.

У иностранного студента свободного времени меньше, чем у местного. Нужно не только ходить на пары, делать домашние задания, но и читать новости из двух стран и учить уроки по русскому.

Ахмед Енани из Египта изучает здесь курс мировой экономики. Фото: Анна КОСНЫРЕВА

НАУЧИТЬСЯ РАДОВАТЬСЯ СНЕГУ

Неха Топно, Индия, первый курс «Международный менеджмент»:

На студенческом фестивале Неха перед толпой зрителей приготовила самую популярную уличную еду Индии — самосы с картошкой, жареные в масле. Студенты поспешили на дегустацию хрустящих пирожков.

— Некоторые говорят, что получилось очень остро, но ведь я совсем немного приправила карри-масала, — переживает Неха. — Для меня наоборот русская еда пресная. Когда мне в школу мама собирала ланч с рисом и овощами, то они были такие острые, что слезы текли из глаз. Дома я привыкла к пряной пище. Здесь еда другая, я не нахожу вкуса у борща. Поэтому если мне хочется наесться, то я готовлю свою еду.

Но Неха приспосабливается к местной жизни. Из солнечного индийского города, где температура редко опускается ниже 15 градусов, она попала в уральские морозы, и научилась радоваться снегу.

— Моя школа и колледж были в нескольких минутах ходьбы от дома, а теперь я за границей. Когда я попала в Екатеринбург, незнакомые люди приходили мне на помощь, в метро, на остановках автобуса спрашивали: «могу я помочь тебе?» Здесь замечательные жители, я себя чувствую «своей», — рассказывает Неха. — Мне сюда из Индии звонят даже те, кто почти не общались со мной раньше. У нас считают, что получать образование в России престижно.

Неха Топно жарит индийские самосы во время студенческого фестиваля. Фото: Анна КОСНЫРЕВА

ДУМАТЬ НА РУССКОМ

Стивен Гното, Кот-Д’Ивуар, второй курс «Бизнес-инфоратика»:

К жизни на Урале он адаптировался целый год, из-за смены часовых поясов день и ночь поменялись местами. И, наконец, он ко всему привык. Стивен отлично говорит по-русски, он выучил язык всего за полгода на подготовительных курсах.

— Сложно было привыкнуть к некоторым правилам поведения, например, местной манере здороваться с девушками. У нас там все пожимают руки друг другу, а здесь мужчина жмет руку женщине в деловых ситуациях, по этикету. И девушки удивлялись, когда я брал их за руки, — с улыбкой вспоминает Стивен.

Он усердно учится, выступает за университет в команде по баскетболу и пытается играть в русские шашки. Иностранный студент также знакомит местных ребят с особенностями своей страны. На фестивале культур он сыграл национальные мотивы на барабане джембе. В Западной Африке молодежь так развлекается, танцуют в ритм и поют срифмованные истории типа частушек. Оказывается, у каждого звука джембе есть значение, и люди в Африке понимают их смысл.

— Из истории моей страны вам известно название «Берег слоновой кости». Но оно должно остаться в прошлом, запрет на такое название вводил президент Кот-Д’Ивуар, — говорит Стивен. — Так говорили во времена рабства, когда были французские колонии, и побережье страны стало источником слоновой кости. Когда люди так называют мою страну, мы сразу думаем о том тяжелом времени. В новый век страна получила развитие.

Из Африки в столицу Урала Стивен перебрался ради того, чтобы выучиться на программиста.

— Мы получаем здесь знания как в Европе, при этом платим за обучение меньше. Главное для меня получить знания, тогда я смогу везде работать, — уверен Стивен. — Я уже умею говорить и писать на русском, но когда просматриваю конспекты, замечаю, что часть лекций записал на французском. Зато, когда я общаюсь, я научился думать сразу на русском.