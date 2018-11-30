2018-11-30T17:44:02+03:00
Экономика

На вокзале Екатеринбург прошли литературные чтения

Поэтические и театральные постановки объединились в одном проекте
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Фото: пресс-служба СвЖДФото: пресс-служба СвЖД
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Сегодня вокзал Екатеринбург впервые стал площадкой для литературных чтений: проект «Пассажир в партере» объединил поэтическую и театральную постановки.

Свердловская магистраль пригласила жителей и гостей Екатеринбурга на творческую пятницу. В центральном холле вокзала свои стихи читали молодые уральские авторы Дмитрий Шамшурин, Виктория Радисева, Леонид Черный, Светлана Бушуева, Алекс Даль, Дмитрий Харламов и другие. Актеры свободного театра имени Саманты Смит представили на суд публики эскиз будущего спектакля по повести Даниила Хармса «Старуха». Пассажирам и зрителям были предложены эксклюзивные открытки с железнодорожными пейзажами и четверостишиями от уральских поэтов. Все желающие смогли подписать открытку у понравившегося автора.

Поэт Дмитрий Шамшурин. Фото: пресс-служба СвЖД

Поэт Дмитрий Шамшурин. Фото: пресс-служба СвЖД

Серия открыток издана по материалам фотовыставки «Про ЖД. Все самое интересное», которая открылась сегодня в зале ожидания №7 на 2 этаже вокзала. Здесь представлены лучшие работы по итогам конкурсов «Люди.Поезда.Дорога» и «В отпуск – поездом!», которые проходили в социальных сетях. Проект был реализован энтузиастами-любителями железных дорог при участии Свердловской магистрали и Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания».

В течение года фотографы-любители и профессионалы прислали свыше 500 работ, отражающих романтику стальных магистралей: завораживающие пейзажи, тематические зарисовки, необычные ракурсы, портреты. Офлайн-выставка на крупнейшем вокзале Урала – отличная возможность поделиться красотой и романтикой железных дорог с жителями и гостями Екатеринбурга. Для экспозиции было выбрано 35 самых интересных кадров. Увидеть уникальные фотографии можно будет в течение всего декабря.

Пассажирам понравился праздник. Фото: пресс-служба СвЖД

Пассажирам понравился праздник. Фото: пресс-служба СвЖД

Традиция проводить на вокзалах балы, выставки и концерты пошла от знаменитого «музыкального вокзала» в Павловске. Он был построен как станция первой железной дороги Российской империи, но вместе с тем служил залом «для пристанища и увеселения публики». В трудные годы XX века традиция была забыта. В последнее десятилетие исторически заложенные роли этих общественных пространств возрождаются. Популяризация вокзального комплекса Екатеринбург как площадки для проведения культурных мероприятий будет продолжена.

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