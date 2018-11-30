2018-11-30T17:44:02+03:00
Экономика

Спортивный турнир объединил разные поколения металлургов ВИЗ-Стали

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Шахматный турнир. Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальШахматный турнир. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) прошел турнир по шахматам, шашкам и настольному теннису с участием ветеранов и работников завода.

По итогам серии игр первое место в шахматном турнире занял ветеран Сергей Чудаков, второе – специалист ОМТС Сергей Полянин, третье – ветеран Анатолий Катков. В шашечных поединках лучшими стали заслуженные заводчане Анатолий Губанов, Владимир Шустин и Леонид Домбровский.

В мастерстве владения ракеткой соревновались команды работников предприятия и заводских ветеранов. Победу одержали заслуженные металлурги. В личном первенстве по настольному теннису лидировал специалист проектного управления Сергей Зуев, второе и третье место – у ветеранов Анатолия Белика и Владислава Кронберга.

Все победители соревнований получили почетные грамоты и материальные поощрения.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

- Мы стремимся, чтобы спортивные площадки завода стали постоянной площадкой для регулярных встреч ветеранов и работников предприятия. Такие совместные мероприятия способствуют укреплению традиций завода и поддерживают связь между разными поколениями визовцев, – отметила и.о. начальника управления персоналом ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

На ВИЗ-Стали ежегодно проходит спартакиада по 13 видам спорта. На предприятии открыт шахматный клуб, действуют три тренажерных зала с современным оборудованием, площадки для занятий теннисом, футболом и баскетболом. Завод частично компенсирует работникам стоимость занятий в фитнес-центрах, спортивных секциях, бассейнах. На мероприятия по профилактике и укреплению здоровья металлургов в этом году компания направит около 8 миллионов рублей.

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