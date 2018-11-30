2018-11-30T15:02:18+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь продолжает снижать удельную энергоемкость производства трансформаторного проката

За 9 месяцев показатель снизился на 5,5%
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Энергетическое управление. Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиЭнергетическое управление. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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Компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) за 9 месяцев 2018 года снизила удельную энергоемкость выпуска трансформаторного проката до 7,13 Гкал/т – на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Затраты на приобретение энергоресурсов предприятие сократило на 4,1 миллиона рублей.

В рамках программы ресурсосберегающих мероприятий на предприятии оптимизировали режимы работы системы водоснабжения линий парового риформинга на газовом участке, отремонтировали систему снабжения паром термических агрегатов цеха холодной прокатки, заменили насосное оборудование для очистки промышленных стоков.

Благодаря комплексному подходу к решению задач по повышению энергоэффективности за последние пять лет удельная энергоемкость производства ВИЗ-Стали снизилась на 13%.

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