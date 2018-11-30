2018-11-30T14:58:32+03:00
Экономика

Клиенты банков ВТБ и «Возрождение» могут бесплатно снимать деньги в своих банкоматах

Банковские сети объединили
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Группа ВТБ и банк «Возрождение» реализовали проект по объединению банкоматных сетей. Теперь частные лица – владельцы карт ВТБ и «Возрождения» могут бесплатно снимать собственные средства в любом банкомате обоих банков.

В настоящее время общее количество банкоматов ВТБ превышает 14,6 тысяч, банка «Возрождение» – более 730 банкоматов.

- Наш совместный проект существенно расширяет число устройств для снятия денежных средств владельцев карт двух банков по всей России. Это удобный сервис, который делает банковское обслуживание еще более комфортным и оперативным, – отметил Ильнар Шаймарданов – вице-президент, начальник управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях Группы ВТБ.

- Взаимная отмена комиссии позволит повысить удобство обслуживания и значительно увеличить доступность финансовых услуг для клиентов обоих банков, – добавила заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. – Стоит отметить, что унификация сервиса по снятию наличных является еще одним примером положительного эффекта для клиентов от интеграции банка «Возрождение» в Группу ВТБ.

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