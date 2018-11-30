Власти Екатеринбурга договорились с владельцами ДК «Химмаш» не сносить здание

Похоже, защитники ДК «Химмаш» могут вздохнуть с облегчением. Сегодня мэрия Екатеринбурга объявила, что здание сносить не будут. В этом доме культуры работает множество кружков. Туда ходят маленькие танцоры, художники и спортсмены. Однако здание принадлежит частному лицу и до 20 декабря все кружки попросили освободить помещения ДК – его готовили к сносу. Родители детей стали проводить митинги в защиту здания. К борьбе за него подключились даже актеры шоу «Уральские пельмени». И, видимо, их старания не прошли даром и здание все-таки останется на том месте, где и стояло.

– Состоялась встреча главы Екатеринбурга Александра Высокинского с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Валерием Савельевым, – сообщают в пресс-службе мэрии. – Достигнута договоренность о совместной работе по сохранению ДК «Химмаш» со всей социальной составляющей, секциями и кружками.

Для этого, отмечают в мэрии, они будут искать земельный участок для обмена. Добавим, что Валерий Савельев – основатель инвестиционной группы, которой юридически и принадлежит здание дома культуры на Химмаше.