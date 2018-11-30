2018-11-30T12:16:25+03:00
Туризм

Где покататься на горках в Екатеринбурге: народный путеводитель

«Комсомолка» представляет обзор самых крутых, доступных и даже бесплатных горок в уральской столице
Дарья РЯБОВА
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Катание на горках - излюбленная забава горожанКатание на горках - излюбленная забава горожанФото: Алексей БУЛАТОВ
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На носу уже декабрь. Мороз уже вдарил не на шутку. Всем малышам, да и взрослым не терпится отправиться на улицу в поиске зимних забав. А что может захватывать дух так же, как катание с горы. Ветер свищет в ушах, снег летит в лицо. Всё это скоро ждет уральцев. А где именно можно испытать такое удовольствие, расскажет «Комсомолка». Подробнее о ценах, режиме работы и разных «плюшках» читайте по ссылкам.

Скоро горки появятся на главной площади Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скоро горки появятся на главной площади ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

В самом центре Екатеринбурга, на площади 1905 года, уже начали сооружать ледовый городок, где будет работать сразу несколько горок разной величины. Особенно удивит детвору горка-чаша «Таюткино зеркальце». Но этим, конечно, столица Урала не ограничится. Прямо у Ельцин центра по традиции построят горки, с которых можно будет кататься на ледянках. Есть горки и в парке Маяковского, правда, платные. Зато можно подышать свежим воздухом, повеселиться на аттракционах и покататься на коньках. Также на окраине города в Радуга Парк есть горка для катания на ледянке для малышей. А ребятам постарше понравится большая горка, с которой можно скатиться на тютинге.

Фото: ТРЦ "Радуга Парк"

Фото: ТРЦ "Радуга Парк"

На Шарташе рядом с кафе «Карасики» всегда много детей. И не удивительно, ведь здесь стоит сразу три горки, а тюбинг дают на прокат в самом кафе. Также на «ватрушках» можно покататься и за городом. На горнолыжном комплексе «Уктус» есть не только трассы для сноубордистов и лыжников - для детей здесь подготовили трассу для катания на тюбинге и санках. Так же и в загородном клубе «Белая лошадь». Есть горки для катания на ледянках и бубликах. А помимо этого, еще масса развлечений - каток, снегоходы, контактный зоопарк.

Тем же, кто мечтает вспомнить детство, запомнится спуск с горы на санках. И сделать это можно на том же Уктусе, а также на горнолыжном курорте «Солнечная долина».

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