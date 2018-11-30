Девять пострадавших: в Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в грузовик

В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта пассажирский автобус № 45 столкнулся с фурой. И если у длинномера лишь частично разбит грузовой прицеп, то у общественного транспорта смяло весь перед.

Фото: служба спасения "Сова"

Как рассказал глава регионального главка Валерий Горелых, предварительно водитель автобуса с 26-летним стажем отвлекся и въехал в припаркованный на обочине грузовик. В момент аварии в салоне автобуса было 20 пассажиров, 9 из них, включая 16-летнюю девушку, получили травмы.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- Все пострадавшие доставлены в горбольницу № 23. Самая тяжелая травма у женщины - по предварительным данным, она получила перелом ключицы. У остальных, в основном, ушибы и травмы от падения или удара, - добавил полковник Горелых. - По итогам проверки органы внутренних дел примут процессуальное решение. Водитель автобуса, скорее всего, будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Вполне возможно, ему может грозить лишение водительских прав - в зависимости от итогов медицинского обследования пассажиров.

Фото: служба спасения "Сова"

На место аварии выезжали несколько бригад "скорой помощи", полиция и спасатели.