2018-11-30T12:10:31+03:00
Общество

Реалити-шоу для предпринимателей

Начать бизнес или масштабировать уже готовый может каждый начинающий предприниматель Оренбуржья
Поделиться:
Фото: ОренИнформ.руФото: ОренИнформ.ру
Изменить размер текста:

Мыслить свободно, действовать, рисковать – то, зачем пришли предприниматели на конкурс бизнес-проектов. До финишной прямой дошли шесть команд. Особенностью полуфиналов «Бизнес-класса» стала акселерационная программа, которую участники прошли вместе со своими наставниками, экспертами проекта. Иными словами, конкурсанты за три месяца «перезагрузили» собственный бизнес, определились с целями и задачами, и начали их воплощать в реальность.

- На «Бизнес-классе» предприниматели выходят из зоны комфорта. И с каждым годом нам это наблюдать становится все интереснее. Это однозначно важный и нужный проект, который необходимо продвигать в бизнес-среде, - считает эксперт проекта, владелец оренбургской сети ресторанов «М-Ресторатор» Алексей Маринин.

Последнюю в этом сезоне полуфинальную встречу открыл Дмитрий Орлов и его проект Цифрового города. На площадке Дмитрий легко жонглировал цифровыми данными и строил виртуальные города из координат. В этом смысл проекта - каждый объект в населенном пункте должен быть оцифрован, и на этом можно заработать. Наставником команды стал генеральный директор компании «Оренбургкоммунэлектросеть» Юрий Астафьев.

- Рано или поздно вся область будет представлять из себя карту с цифровыми данными. Это значительно поможет упростить ряд процедур, избавиться от бумажной волокиты и сделать инвестиционный климат в регионе привлекательным, - рассказал руководитель компании «Профи АйТи» Дмитрий Орлов.

В результате полуфинальной серии программ определились все участники последнего этапа «Бизнес-класса». Подробнее о каждом из них можно узнать на сайте.

Финал конкурса состоится 5 декабря в рамках Международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии». Главный приз конкурса - 10 миллионов рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
По факту гибели под колесами трактора охранника уральской колонии завели уголовное дело
Ревность по-уральски: она не пришла ночевать, а он поджег квартиру
Кто владеет и информацией – тот владеет миром
В больнице Нижнего Тагила цыганка «загипнотизировала» и обокрала медсестру
Директор екатеринбургского ЦПКиО останется на посту до февраля
Один, совсем один: авиарейс Челябинск-Екатеринбург отменили из-за отсутствия пассажиров
У бизнесмена из Екатеринбурга приставы забрали и вылили 46 бутылок коньяка и водки
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии с МСФО
Владельца ювелирной фирмы в Асбесте, забившего молотком плотника, отправили в СИЗО
В Екатеринбурге поймали студентов, которые рекламировали наркотики через граффити
В Верхней Салде задержали мужчину с кошкой, ограбившего хлебный киоск
Атомные города Среднего Урала получат 450 миллионов рублей
Первый регулярный авиарейс из Челябинска в Екатеринбург отменили
На Урале оштрафовали стоматологию, которая пыталась взяткой прикрыть нелегальную хирургию
В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса № 32
В выходные в Екатеринбург придет потепление
Бронзовую медаль первенства России по дзюдо завоевал орчанин Сергей Ломакин
В Свердловской области шесть тысяч человек остались без воды
Уральская биеннале впервые пройдет на действующем заводе
Пассажир «Кольцово» задекларировал часы за три миллиона рублей
Евгений Ройзман посоветовал депутату «ГУЛАГ - хорошая вещь» откреститься от своих слов
В Екатеринбурге на два месяца закроют улицу Инженерную
На футбол уже не успеет: областной суд признал незаконным решение ФСБ, не пустившей екатеринбуржца на ЧМ-2018
Главную елку Екатеринбурга нашли в лесу за 100 километров от города