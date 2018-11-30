2018-11-30T10:48:24+03:00
Экономика

НПФ ВТБ: заключить договор на перевод накоплений можно до конца года

При заключении договора до 31 декабря текущего года накопления подлежат переводу в первом квартале следующего года
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ Пенсионный фонд информирует граждан, что для перевода накоплений в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) в следующем году заключить соответствующий договор необходимо до конца текущего года.

Переводить пенсионные накопления из одного фонда в другой можно один раз в год, без потери инвестиционного дохода - не чаще одного раза в пять лет.

- При выборе негосударственного пенсионного фонда необходимо оценить надежность и доходность фонда, которому вы намерены доверить заботу о ваших пенсионных накоплениях, - комментирует заместитель генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Александр Львов. - Взвешенная инвестиционная политика и акционер нашего фонда в лице банка ВТБ гарантируют сохранность и доходность средств клиентов. Наша доходность является одной из самых высоких на рынке, а значит, способствует увеличению размера счетов, и, следовательно, будущих пенсий наших клиентов.

Сохранность пенсионных накоплений граждан, переданных управление ВТБ Пенсионный фонд, гарантирована Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Заключить договор с ВТБ Пенсионный фонд на перевод накопительной пенсии можно, обратившись в офис НПФ, розничные отделения банка ВТБ, офисы Почта Банка или компании ВТБ Страхование. При заключении договора до 31 декабря текущего года накопления подлежат переводу в первом квартале следующего года.

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