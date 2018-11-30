В Екатеринбург приедет создатель «Ночи Пожирателей Рекламы»

Впервые в Екатеринбург приедет создатель всемирно известной синематеки «Ночь Пожирателей Рекламы» - частный коллекционер Жан Мари Бурсико. 7 декабря он проведет ночь в международном центре искусств «Главный проспект».

Проект, который создал Жан Мари Бурсико, ежегодно принимают 50 стран мира и 30 городов России. Синематека «Ночи» признана национальным достоянием Франции и занесена в Книгу рекордов Гиннеса как «Самое продолжительное рекламное шоу». Шестичасовой нон-стоп, полностью состоящий из 400 рекламных короткометражек, уже 37 лет путешествует по всей планете в формате ночного кинопоказа. Швейцария, Мадагаскар, ЮАР, Ливан, Бельгия, Мексика, Италия, Испания, Нидерланды, Монако, Португалия, США, Япония, Германия, Алжир, Конго, Кувейт, Марокко, Китай, Чили - неполный список тех стран, где останавливается «Ночь».

Контент для парижской премьеры отбирает сам Жан Мари Бурсико: «В 1980 году меня принимали за безумца, когда я предложил создать программу из рекламных роликов. Они никем не воспринимались серьезно, в них не видели произведений искусства. Сегодня положение вещей изменилось, и рекламное пространство стало важной частью нашей повседневной жизни, а, значит, и искусства. Только сумасшедший может игнорировать это. И теперь меня называют безумцем, когда я предлагаю приостановить проект «Ночи пожирателей рекламы», - отмечает он.

Так проходила мероприятие в прошлом году. Фото: предоставлено организаторами

Именно за дело всей своей жизни – создание грандиозной кинематографической коллекции рекламы – Бурсико был награжден почётным орденом за заслуги в области Искусств и литературы, который вручил ему сам министр культуры и коммуникаций Французской Республики – Фредерик Миттеран, племянник бывшего президента Франсуа Миттерана. Кроме того, Жан Мари сделал большое количество документальных фильмов для ведущих телеканалов Франции, а также 40-минутный фильм в рамках президентской предвыборной кампании 2002 года для министра экономики и финансов Франции Алана Мадлена, который пытался опередить Жака Ширака.

Сегодня синематека Жана Мари Бурсико содержит больше 950 000 рекламных роликов, кино-анонсов и кинодокументов из 80 стран. Самому раритетному из них уже 120 лет - первый рекламный фильм мира, вошедший в коллекцию, датирован 1898 годом. Каждый год в Синематеку попадает в среднем 25 000 новых рекламных роликов. Кстати, ровно10 лет назад в коллекцию вошли два рекламных ролика, снятых в Екатеринбурге – ролик «Бережно» для компании, предоставляющей ритуальные услуги, и музыкальный ролик «Бабки» для оператора сотовой связи.

Увидеть свежую коллекцию «Ночи пожирателей» и познакомиться с легендой проекта – Жаном Мари Бурсико – можно 7 декабря в Международном центре искусств «Главный проспект». Бессменный импресарио мероприятия в Екатеринбурге на протяжении 18 лет – группа компаний Be Brand Event - приглашает вас раскрыть тайну этой Ночи. Билеты можно приобрести на официальном сайте.