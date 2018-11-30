2018-11-30T10:23:35+03:00
Экономика

Энергетики Уральского филиала ФСК ЕЭС борются с нелегальными лесорубами

Все случаи нарушения закона попадают на видео
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Энергетики ФСК ЕЭС напоминают лесозаготовителям, что вырубка деревьев в охранных зонах воздушных линий запрещенаЭнергетики ФСК ЕЭС напоминают лесозаготовителям, что вырубка деревьев в охранных зонах воздушных линий запрещенаФото: Рушан КАЮМОВ
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В 2018 году участились случаи незаконной заготовки леса в охранных зонах воздушных линий и других энергообъектов ФСК ЕЭС на Урале. Благодаря быстрому реагированию, постоянным осмотрам и другим мерам, проводимым энергетиками, высоковольтные линии работают по схеме, соответствующей нормальному режиму работы энергосистемы. Электроснабжение потребителей не нарушается. Однако последствиями могут оказаться не только перебои в подаче электроэнергии, но и угроза жизни и здоровью нарушителей.

По каждому случаю выявленных нарушений энергетики проводят видеофиксацию, подают соответствующее заявление в правоохранительные органы, оценивают сумму причиненного ущерба.

Энергетики ФСК ЕЭС напоминают лесозаготовителям, что вырубка деревьев в охранных зонах воздушных линий запрещена. Даже самое незначительное повреждение на ВЛ может повлечь за собой серьезные нарушения в работе сетей с нанесением значительного экономического ущерба энергопредприятию и потребителям. Кроме того, лесозаготовительные работы вблизи ЛЭП могут привести к несчастному случаю из-за возможного обрыва проводов.

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