Энергетики Уральского филиала ФСК ЕЭС борются с нелегальными лесорубами

В 2018 году участились случаи незаконной заготовки леса в охранных зонах воздушных линий и других энергообъектов ФСК ЕЭС на Урале. Благодаря быстрому реагированию, постоянным осмотрам и другим мерам, проводимым энергетиками, высоковольтные линии работают по схеме, соответствующей нормальному режиму работы энергосистемы. Электроснабжение потребителей не нарушается. Однако последствиями могут оказаться не только перебои в подаче электроэнергии, но и угроза жизни и здоровью нарушителей.

По каждому случаю выявленных нарушений энергетики проводят видеофиксацию, подают соответствующее заявление в правоохранительные органы, оценивают сумму причиненного ущерба.

Энергетики ФСК ЕЭС напоминают лесозаготовителям, что вырубка деревьев в охранных зонах воздушных линий запрещена. Даже самое незначительное повреждение на ВЛ может повлечь за собой серьезные нарушения в работе сетей с нанесением значительного экономического ущерба энергопредприятию и потребителям. Кроме того, лесозаготовительные работы вблизи ЛЭП могут привести к несчастному случаю из-за возможного обрыва проводов.