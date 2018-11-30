2018-11-30T10:05:38+03:00
Экономика

«МегаФону» нужны старые раскладушки

Клиенты получает выгоду до 40 тысяч рублей
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Можно получить хорошую скидку на новый гаджет. Фото: предоставлено компаниейМожно получить хорошую скидку на новый гаджет. Фото: предоставлено компанией
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Раскладушка, разбитый экран, глубокие царапины, сколы и неработающий дисплей – сегодня за любые телефоны владелец может получить скидку. «МегаФон» запустил глобальный Трейд Ин (от английского trade-in – «обменивать») в своей розничной сети. Максимальная выгода на покупку нового гаджета может достичь 40 000 рублей.

В программе участвуют салоны связи в 58 уральских городах. В рамках Трейд Ин «МегаФон» принимает свыше 460 различных моделей телефонов брендов Apple, Samsung, Sony, LG. Стоимость старого устройства можно использовать не только на новое мобильное оборудование, но и на аксессуары, настройки или страховку. Новый товар можно купить в кредит или взять в рассрочку.

Обладатели любых других телефонов, включая старые ненужные раскладушки и неработающие звонилки, также могут принять участие в программе в рамках утилизации и получить скидку в несколько тысяч рублей на ряд моделей Samsung, Apple и Honor.

- Новый год – время избавиться от старых вещей и впустить в жизнь новое. Мы предлагаем уральцам принести нам свои устарелые телефоны и приобрести современный смартфон с самым быстрым 4G интернетом по привлекательной цене. К примеру, при сдачеSamsung Galaxy Note 8 c царапинами, трещинами и потертостями, мы даем покупателю скидку до 40 000 рублей на флагман Samsung Galaxy S9+, – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

В Свердловской области программа действует в следующих городах: Асбест, Березовский, Богданович, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Екатеринбург, Заречный, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноуфимск, Лесной, Нижний Тагил, Новоуральск, Полевской, Ревда, Североуральск, Серов, Сухой Лог, Тавда.

Подробные условия, сроки действия предложений, перечень салонов и уровень скидки в зависимости от состояния мобильного устройства, которое владелец сдает по Трейд Ин, доступны на сайте. Также можно получить консультацию у специалистов офисов продаж «МегаФона».

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