2018-11-30T09:11:47+03:00
Происшествия

В аварии с пятью погибшими под Челябинском пострадал 26-летний житель Свердловской области

Полиция возбудила уголовное дело
Данил СВЕЧКОВ
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После аварии грузовик опрокинулся. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской областиПосле аварии грузовик опрокинулся. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
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Полиция Челябинской области разбирается в обстоятельствах аварии, случившейся на трассе в Каслинском районе. У грузовика Volvo прицеп выехал на встречную полосу, где зацепил автомобиль Tata с манипулятором и иномарку Land Rover.

- В Land Rover находились четыре жителя Челябинска, мужчины 58, 56, 31 и 21 лет, - уточняют в ГУ МВД по Челябинской области. - Также погиб водитель машины с манипулятором. Но его личность и возраст пока установить не удалось.

Также прицеп грузовика зацепил "Газель", которой управлял 26-летний мужчина из Свердловской области. Но он отделался легкими травмами - врачи отправили его на амбулаторное лечение. После случившегося полиция возбудила уголовное дело за нарушение ПДД, которое привело к смерти двух и более лиц. Виновнику аварии грозит до семи лет лишения свободы.

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