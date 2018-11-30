В аварии с пятью погибшими под Челябинском пострадал 26-летний житель Свердловской области

Полиция Челябинской области разбирается в обстоятельствах аварии, случившейся на трассе в Каслинском районе. У грузовика Volvo прицеп выехал на встречную полосу, где зацепил автомобиль Tata с манипулятором и иномарку Land Rover.

- В Land Rover находились четыре жителя Челябинска, мужчины 58, 56, 31 и 21 лет, - уточняют в ГУ МВД по Челябинской области. - Также погиб водитель машины с манипулятором. Но его личность и возраст пока установить не удалось.

Также прицеп грузовика зацепил "Газель", которой управлял 26-летний мужчина из Свердловской области. Но он отделался легкими травмами - врачи отправили его на амбулаторное лечение. После случившегося полиция возбудила уголовное дело за нарушение ПДД, которое привело к смерти двух и более лиц. Виновнику аварии грозит до семи лет лишения свободы.