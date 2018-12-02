Холодный душ: ФК «Урал» проиграл в Краснодаре после четырех побед

Екатеринбургский ФК «Урал» потерпел первое поражение за два месяца. «Шмели» уступили набравшему ход ФК «Краснодару». О том как развивалась игра, ее характере и самых интересных эпизодах - в репортаже «Комсомолки».

В первые 45 минут обе команды демонстрировали атакующий футбол и играли, практически без опорной зоны. Мяч резво переходил от одной команды к другой, не без грехов центровых хавбеков. К концу тайма чувствовалось превосходство "горожан" во всех компонентах игры.

Главная опасность у краснодарцев в дебюте встречи исходила от бразильца Ари. К 18-й минуте на счету игрока сборной России было несколько опасных ударов. Кинжальная атака Ари, законченная головой, не увенчалась успехом. Несколькими минутами позже прекрасный момент отличиться был у полузащитника Николая Димитрова. Автор самых важных голов "Урала" в последних матчах не смог переправить мяч в сетку после скоростного прорыва.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Ничуть не хуже креативил в атаке у оранжево-черных и голландец Отман Эль-Кабир. На 29-й минуте полузащитник ворвался в штрафную, но не смог замкнуть передачу. Тем не менее, самую верную возможность забить в первом тайме имел нападающий ФК "Урал" Андрей Панюков.

Свободные зоны у уральцев появлялись, вследствие системных ошибок краснодарцев в центре поля. Правда, и подопечные Парфенова не действовали идеально, давая сопернику часто бить по воротам.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

В начале второй половине встречи, "быки" усилили давление на ворота оранжево-черных, но не могли точно завершить атаки. Продолжалось это до 56 минуты. Сулейманов был точен - 1:0 в пользу "Краснодара".

Не обошлось и без ситуаций в матче, вызвавших бурю негодования у футболистов Краснодара.

Так, на 61-й минуте игры игрок "Краснодара" Куэва упал в штрафной соперника. Первоначально ситуация выглядела так, будто защитник уральцев Михаил Меркулов толкнул краснодарца. Однако на видеоповторах видна симуляция о стороны Куэвы.

Меркулов сделал движение ногой в направлении правой ноги соперника, но не коснулся ее и поставил свою ногу на газон. А Куэва упал и получил желтую карточку.

Моментами ФК "Урал" смотрелся в атаке очень агрессивно: на 63-й минуте один из лидеров "шмелей" Бикфалви начал атаку, но, вот досада, наступил на мяч. Анекдотично, но факт: спустя минуту на этом же месте мяч в безобидной ситуации потерял Отман Эль-Кабир.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

"Краснодар" продолжал перехватывать инициативу. В итоге, на 73-й минуте, горожане могли забить , но мяч попал в капитана уральцев Фидлера и второго мяча удалось избежать.

На 76-й минуте все же "Краснодар" дожал "шмелей". Гол по неберущейся траектории забил Игнатьев.

Футболисты "Урала" впали будто бы в контузию от града опасных ударов "горожан". На 78-й минуте Классон мог забивать третий гол, но вратарь екатеринбуржцев Годзюр смог достать мяч из под перекладины.

Тут , словно опомнившийся главный тренер "Урала" выпустил на поле Андрея Егорычева вместо Юрия Бавина, в качестве диспетчера на поле. Чтобы средняя линия активнее снабжала мячом атаку.

На последней минуте добавленного времени все тот же Эрик Бикфалви мог забить гол престижа, но с дальней дистанции не попал в створ.

Финальный свисток завершил победную серию уральцев.

Поражение, ставшее будто бы холодным душем для команды из Екатеринбурга оставило их на шестой строчке в РФПЛ. Краснодар же закрепился на втором месте.

Следующий матч уральцы проведут в рамках Кубка России. В четвертьфинале турнира они сыграют с московским "Спартаком".