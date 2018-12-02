«Все хорошо было только в постели»: любовница Гуфа из Екатеринбурга рассказала, на каких условиях может снова сойтись с рэпером

Екатеринбурженка, которая недавно рассталась с рэпером Guf`ом и публично во всех красках рассказала об их романе, хочет вновь с ним сойтись. Яна, которой сейчас 18 лет, вскружила музыканту голову, приехав в Москву два года назад.

Фото: соцсети

Уралочку не смущало, что параллельно рэпер встречался с солисткой группы «А-Студио» Кети Топурией. Яна легко устранила соперницу, когда слила ей свои совместные фото с Guf`ом. Но и самой Яне такая выходка дорого обошлась - музыкант ее бросил.

- В постели у нас всегда все было хорошо, а вот вне этого чего-то не хватало, - призналась «КП-Екатеринбург» Яна. - Guf сам иногда не знает, чего хочет, но без женщины он ни дня не может. Ему обязательно надо засыпать вместе с кем-то. Кети нет - он выкупает проституток в стриптиз-клубах.

Девушка призналась, что мечтала выйти за Алексея замуж и родить ему ребенка, но после заявления в соцсетях о беременности, сделала аборт. По словам екатеринбурженки, Guf пообещал денег на процедуру, а потом заявил, что беременности быть не может, так как пара всегда предохранялась.

Фото: соцсети

Уход Кети Топурия Яна поддерживает, говоря, что Guf не ее мужчина и певица достойна лучшего. А вот себя рядом с рэпером уралочка видит вполне достойной партией и готова сойтись с ним снова.

- Если у меня будет шанс, почему бы и нет? Все-таки столько лет с человеком, это же не месяц и не два, - рассказывает Яна. - Сейчас он зол. Надеюсь, что скоро остынет и наберет мне. А если нет, то такова судьба. Решение за ним. У меня самой не хватит совести приехать к нему, трезвой так точно. Что я скажу? «Ой, я по ошибке все слила»?

Фото: соцсети

Сейчас Алексей Долматов не хочет иметь с бывшей пассией ничего общего. На память об их отношениях у Яны остались лишь немногочисленные подарки: огромный плюшевый медведь, несколько нарядов, махровый халат рэпера и золотой крест с бриллиантами, стоимостью более миллиона рублей. Точно такой же есть и у Кети.

Фото: соцсети

- Мне кажется, он эти кресты всем дарит. У него на большее фантазии не хватит, - говорит Яна. - Главное - это время, проведенное вместе. Я действительно его люблю, - говорит Яна. - Он человек-настроение. Хочет быть хорошим, а его прожитая жизнь уже не дает ему быть таким и он опять становится плохим. Но я - весы, и мне этого и нужно. Не люблю стабильность, когда все однотипно. А он как раз добавляет красок в мою жизнь. Это круто!