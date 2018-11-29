2018-11-29T16:01:00+03:00
Экономика

Банк ВТБ и ДОМ.РФ выпустят ипотечные облигации в рамках «Фабрики ИЦБ» на 500 миллиардов рублей

Их обеспечат пулами ипотечных кредитов
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Банк ВТБ и ДОМ.РФ в рамках 10-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» подписали меморандум о расширении сотрудничества в целях дальнейшей реализации совместной программы по выпуску облигаций с ипотечным покрытием в рамках «Фабрики ИЦБ».

Меморандум предусматривает выпуск ипотечных облигаций объемом до 500 миллиардов рублей в период 2019-2021 годах. Облигации будут обеспечены пулами ипотечных кредитов, выданных группой ВТБ, и поручительством ДОМ.РФ.

Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ, отметил, что развитие рынка ипотечной секьюритизации в России позволит повысить доступность жилья для населения. По его словам, «Фабрика ИЦБ» представляет эффективный рыночный инструмент, который дает импульс росту этого сегмента. ВТБ уже закрыл две успешные сделки в рамках «Фабрики ИЦБ» общим объемом 122,5 миллиарда рублей и сейчас готовит третью транзакцию. Банк планирует и в дальнейшем сотрудничать с ДОМ.РФ при осуществлении новых транзакций, расширении инвесторской базы и повышении привлекательности данного инструмента для рынка.

- Мы продолжаем стратегическое партнерство с банком ВТБ по совместному формированию ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг и увеличению числа и объема сделок по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ. Развитие «Фабрики ИЦБ» наряду с переводом рынка в электронный формат даст возможность снизить стоимость ресурсов для банков и, как следствие, позволит сделать доступнее ипотеку для граждан, - прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

Стороны также отметили заинтересованность в совместном развитии рынка ипотечного жилищного кредитования, совершенствовании его инфраструктуры, повышении прозрачности и стандартизации инвестиционных инструментов, снижении транзакционных издержек рефинансирования ипотечных кредитов и привлечении широкого круга инвесторов, снижении стоимости ресурсов, привлекаемых в сферу ипотечного жилищного кредитования.

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