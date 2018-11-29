Льготы становятся ближе и доступнее

Сегодня, чтобы получить услугу Фонда, не обязательно заполнять бумаги, ходить по кабинетам и стоять в очередях. Фонд социального страхования вводит удобные электронные сервисы, о которых шла речь на состоявшемся в пресс-центре «Комсомольской правды Екатеринбург» круглом столе.

Участники круглого стола обсудили перспективы внедрения электронного родового сертификата. С 2019 года он будет внедряться на всей территории России. Этот электронный сервис будет работать в медицинских учреждениях по принципу электронного больничного.

При первом визите к врачу женщина должна будет дать согласие для получения электронного родового сертификата, и все ее данные, занесенные врачом в базу, передадутся в Фонд.

Как и электронный больничный, родовой сертификат невозможно потерять, или испортить. Электронный документооборот между фондом и медицинской организацией значительно сэкономит ресурсы, а будущую маму избавит от забот о сохранности документа и необходимости переносить документы из одной организации в другую.

С июля в Свердловской области начали тестировать Персональный информационный навигатор для детей-инвалидов. Это программа, в которой по месяцам расписано, какие средства реабилитации и когда нужны ребенку. Теперь родители могут заранее ознакомиться с характеристиками технических средств реабилитации.

– С 1 сентября 2018 года в региональном отделении Фонда стартовал проект информирования страхователей по электронной почте, – рассказала начальник отдела администрирования страховых взносов регионального отделения ФСС Наталья Глазунова, – Таким образом мы хотим увеличить собираемость страховых взносов и снизить количество жалоб и обращений от страхователей.

В августе в Свердловской области запущен пилотный проект «Электронный талон на ж/д проезд», который призван упростить оформление поездки льготников к местам санаторно-курортного лечения.

Раньше человек должен был придти с необходимым пакетом документов в филиал регионального отделения Фонда, получить там именное направление, и пойти с ним в железнодорожную кассу, чтобы взять билет на поезд. Если при заполнении документов в медицинской организации или в Фонде сотрудники делали ошибку, то инвалиду приходилось повторять этот процесс.

Сейчас бесплатный проезд будет осуществляться при помощи электронных талонов. Получатель услуги может прийти в филиал регионального отделения, где сотрудники Фонда проверят и занесут в базу все необходимые данные, и оформят электронный талон. Льготник может сделать это и самостоятельно в Личном кабинете на сайте rzd.ru, ввести свои данные и выбрать удобный для него поезд, вагон и место.

Преимущества и особенности электронных сервисов очевидны. Поэтому

Фонд социального страхования будет стремиться к тому, чтобы все его услуги не просто предоставлялись в электронном виде, а были доступны, понятны и удобны всем жителям области.