2018-11-29T15:22:23+03:00
Здоровье

Льготы становятся ближе и доступнее

Об этом рассказали участники круглого стола, посвященного новым сервисам Фонда социального страхования
Илья МОХОВ
Поделиться:
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, чтобы получить услугу Фонда, не обязательно заполнять бумаги, ходить по кабинетам и стоять в очередях. Фонд социального страхования вводит удобные электронные сервисы, о которых шла речь на состоявшемся в пресс-центре «Комсомольской правды Екатеринбург» круглом столе.

Участники круглого стола обсудили перспективы внедрения электронного родового сертификата. С 2019 года он будет внедряться на всей территории России. Этот электронный сервис будет работать в медицинских учреждениях по принципу электронного больничного.

При первом визите к врачу женщина должна будет дать согласие для получения электронного родового сертификата, и все ее данные, занесенные врачом в базу, передадутся в Фонд.

Как и электронный больничный, родовой сертификат невозможно потерять, или испортить. Электронный документооборот между фондом и медицинской организацией значительно сэкономит ресурсы, а будущую маму избавит от забот о сохранности документа и необходимости переносить документы из одной организации в другую.

С июля в Свердловской области начали тестировать Персональный информационный навигатор для детей-инвалидов. Это программа, в которой по месяцам расписано, какие средства реабилитации и когда нужны ребенку. Теперь родители могут заранее ознакомиться с характеристиками технических средств реабилитации.

– С 1 сентября 2018 года в региональном отделении Фонда стартовал проект информирования страхователей по электронной почте, – рассказала начальник отдела администрирования страховых взносов регионального отделения ФСС Наталья Глазунова, – Таким образом мы хотим увеличить собираемость страховых взносов и снизить количество жалоб и обращений от страхователей.

В августе в Свердловской области запущен пилотный проект «Электронный талон на ж/д проезд», который призван упростить оформление поездки льготников к местам санаторно-курортного лечения.

Раньше человек должен был придти с необходимым пакетом документов в филиал регионального отделения Фонда, получить там именное направление, и пойти с ним в железнодорожную кассу, чтобы взять билет на поезд. Если при заполнении документов в медицинской организации или в Фонде сотрудники делали ошибку, то инвалиду приходилось повторять этот процесс.

Сейчас бесплатный проезд будет осуществляться при помощи электронных талонов. Получатель услуги может прийти в филиал регионального отделения, где сотрудники Фонда проверят и занесут в базу все необходимые данные, и оформят электронный талон. Льготник может сделать это и самостоятельно в Личном кабинете на сайте rzd.ru, ввести свои данные и выбрать удобный для него поезд, вагон и место.

Преимущества и особенности электронных сервисов очевидны. Поэтому

Фонд социального страхования будет стремиться к тому, чтобы все его услуги не просто предоставлялись в электронном виде, а были доступны, понятны и удобны всем жителям области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Исправляем ошибку при выборе обуви: устраняем мозоли
Смешными до слез шутки про «любимую» мозоль получаются только в кино. А вот когда она появляется на собственной ноге, бывает уже и больно до слез. Как безболезненно и максимально быстро избавиться от натоптыша, читайте в нашей статье
Подход к заботе о здоровье зубов должен быть основательным: выбираем стоматологическую клинику
Здоровые зубы — важное условие для хорошего самочувствия. Кроме того, красивая улыбка делает нас более уверенными в себе, помогает завоевать расположение собеседника. Но природа щедра не ко всем. Порой приходится задуматься о визите к стоматологу
Подход к заботе о здоровье зубов должен быть основательным: выбираем стоматологическую клинику
Здоровые зубы — важное условие для хорошего самочувствия. Кроме того, красивая улыбка делает нас более уверенными в себе, помогает завоевать расположение собеседника. Но природа щедра не ко всем. Порой приходится задуматься о визите к стоматологу
Новости 24
Уральская биеннале впервые пройдет на действующем заводе
Пассажир «Кольцово» задекларировал часы за три миллиона рублей
Евгений Ройзман посоветовал депутату «ГУЛАГ - хорошая вещь» откреститься от своих слов
В Екатеринбурге на два месяца закроют улицу Инженерную
На футбол уже не успеет: областной суд признал незаконным решение ФСБ, не пустившей екатеринбуржца на ЧМ-2018
Главную елку Екатеринбурга нашли в лесу за 100 километров от города
Жить станет лучше: Евгений Куйвашев пообещал Екатеринбургу новые трамваи, метро и «умный город»
В Ивделе мать сдала полиции сына, устроившего в ее квартире наркопритон
Екатеринбург станет первым городом, где пройдет Всероссийский форум отцов
В школу, где дети рисовали геев и лесбиянок, нагрянула полиция
Уралец отсудил 1,7 миллиона рублей за неудачный ремонт дома
В Оренбурге пройдет международный форум, в котором могут принять участие свердловчане
Энергетики Екатеринбурга устранили аварию, из-за которой кипятком затопило три улицы
Поклонник Нарнии: уралец пытался спрятаться от приставов в шкафу
В Екатеринбурге подростки ради забавы подожгли «четырнадцатый» ВАЗ
На севере Свердловской области сотрудника колонии насмерть задавил трактор
В Екатеринбург прилетит министр строительства РФ
В Екатеринбурге избавились от тонны санкционных яблок
В Нижних Сергах пойдет под суд бизнес-вумен, незаплатившая по налогам 18 миллионов рублей
В Екатеринбурге на благотворительном аукционе продают перчатки с автографом Хабиба Нурмагомедова
На Урале мать-одиночка убила отца-алиментщика
В Екатеринбург из Чехии привезли трех лемуров, обменянных на медведей
Дом, который хотят снести ради новой филармонии, не признали аварийным
С четвертой попытки нашелся подрядчик, который построит в Екатеринбурге «Эрмитаж-Урал»
В Свердловской области начнут присуждать звание «Заслуженный предприниматель»
ХК «Автомобилист» с возвращением Якуба Коваржа прервал серию поражений