2018-11-29T15:24:36+03:00
Общество

Социальные услуги уходят в интернет

Об этом рассказали участники круглого стола, посвященного новым сервисам Фонда социального страхования
Илья МОХОВ
Поделиться:
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, чтобы получить услугу Фонда, не обязательно заполнять бумаги, ходить по кабинетам и стоять в очередях. Фонд социального страхования вводит удобные электронные сервисы, о которых шла речь на состоявшемся в пресс-центре «Комсомольской правды Екатеринбург» круглом столе.

Самый масштабный сервис Фонда – электронный листок нетрудоспособности.

– Каждый пятый больничный в нашей стране оформлен в электронном виде. Всего их выдано больше 700 тысяч, – рассказала руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая.

И цифровой, и бумажный больничный имеют равную юридическую силу и функции. Но у электронного листка нетрудоспособности есть преимущества. Его невозможно потерять, испортить или подделать. Заполнение формуляра врачом занимает гораздо меньше времени, при этом не надо следить за цветом чернил, размером букв, расположением печати. Документ формируется в медицинской информационной системе, подписывается электронными подписями врача, организации и направляется в автоматизированную систему Фонда социального страхования. Он всегда будет находиться в базе Фонда и может запрашиваться страхователем неоднократно.

– Автоматизация процесса позволит минимизировать возможность ошибок, –сообщил заместитель управляющего Свердловским отделением Фонда Александр Никитин,. – Если бумажный листок неправильно заполнили, то его надо заменить, выдать дубликат. С электронным листком таких проблем не будет. К тому же исчезают затраты, связанные с хранением бланков. А для страхователей отпадает необходимость сомневаться в подлинности бумажного листка.

Получить такой электронный листок несложно - достаточно дать письменное согласие на его оформление при обращении к лечащему врачу.

Как отмечают в ФСС, благодаря электронному формату страховые выплаты происходят быстрее. Сотруднику не нужно ждать дня зарплаты для получения денег по больничному - они приходят в течение 10 дней, независимо от деятельности работодателя, его возможных финансовых затруднений и тому подобных обстоятельств.

В Свердловской области больше всего электронных листков выдает Ревдинская городская больница. Их получили более 2 тысяч пациентов.

– Мы начали выписывать больничные листы в электронном варианте с 2017 года, – рассказала заместитель главного врача Ирина Бусыгина, – Правда, поначалу работодатели с ними отказывались работать.

Происходило это из-за того, что они просто не знали, как надо работать с электронными листками нетрудоспособности. Многие работодатели даже не знают, что у них в компьютерах уже есть программные продукты, которые обеспечивают полуавтоматический режим работы с ФСС по электронному листку нетрудоспособности, -Работодатели действительно сначала очень аккуратно отнеслись к нововведению, – рассказала Татьяна Лотоцкая, – Но теперь все протестировали этот сервис, и предлагают перевести в электронную форму и другие виды документов. Например, когда идет обсуждение нового проекта электронной трудовой книжки, именно работодатели говорят, что этот проект надо быстрее внедрять, приводя в качестве положительного примера наш электронный листок нетрудоспособности.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Уральская биеннале впервые пройдет на действующем заводе
Пассажир «Кольцово» задекларировал часы за три миллиона рублей
Евгений Ройзман посоветовал депутату «ГУЛАГ - хорошая вещь» откреститься от своих слов
В Екатеринбурге на два месяца закроют улицу Инженерную
На футбол уже не успеет: областной суд признал незаконным решение ФСБ, не пустившей екатеринбуржца на ЧМ-2018
Главную елку Екатеринбурга нашли в лесу за 100 километров от города
Жить станет лучше: Евгений Куйвашев пообещал Екатеринбургу новые трамваи, метро и «умный город»
В Ивделе мать сдала полиции сына, устроившего в ее квартире наркопритон
Екатеринбург станет первым городом, где пройдет Всероссийский форум отцов
В школу, где дети рисовали геев и лесбиянок, нагрянула полиция
Уралец отсудил 1,7 миллиона рублей за неудачный ремонт дома
В Оренбурге пройдет международный форум, в котором могут принять участие свердловчане
Энергетики Екатеринбурга устранили аварию, из-за которой кипятком затопило три улицы
Поклонник Нарнии: уралец пытался спрятаться от приставов в шкафу
В Екатеринбурге подростки ради забавы подожгли «четырнадцатый» ВАЗ
На севере Свердловской области сотрудника колонии насмерть задавил трактор
В Екатеринбург прилетит министр строительства РФ
В Екатеринбурге избавились от тонны санкционных яблок
В Нижних Сергах пойдет под суд бизнес-вумен, незаплатившая по налогам 18 миллионов рублей
В Екатеринбурге на благотворительном аукционе продают перчатки с автографом Хабиба Нурмагомедова
На Урале мать-одиночка убила отца-алиментщика
В Екатеринбург из Чехии привезли трех лемуров, обменянных на медведей
Дом, который хотят снести ради новой филармонии, не признали аварийным
С четвертой попытки нашелся подрядчик, который построит в Екатеринбурге «Эрмитаж-Урал»
В Свердловской области начнут присуждать звание «Заслуженный предприниматель»
ХК «Автомобилист» с возвращением Якуба Коваржа прервал серию поражений