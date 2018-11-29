Социальные услуги уходят в интернет

Сегодня, чтобы получить услугу Фонда, не обязательно заполнять бумаги, ходить по кабинетам и стоять в очередях. Фонд социального страхования вводит удобные электронные сервисы, о которых шла речь на состоявшемся в пресс-центре «Комсомольской правды Екатеринбург» круглом столе.

Самый масштабный сервис Фонда – электронный листок нетрудоспособности.

– Каждый пятый больничный в нашей стране оформлен в электронном виде. Всего их выдано больше 700 тысяч, – рассказала руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая.

И цифровой, и бумажный больничный имеют равную юридическую силу и функции. Но у электронного листка нетрудоспособности есть преимущества. Его невозможно потерять, испортить или подделать. Заполнение формуляра врачом занимает гораздо меньше времени, при этом не надо следить за цветом чернил, размером букв, расположением печати. Документ формируется в медицинской информационной системе, подписывается электронными подписями врача, организации и направляется в автоматизированную систему Фонда социального страхования. Он всегда будет находиться в базе Фонда и может запрашиваться страхователем неоднократно.

– Автоматизация процесса позволит минимизировать возможность ошибок, –сообщил заместитель управляющего Свердловским отделением Фонда Александр Никитин,. – Если бумажный листок неправильно заполнили, то его надо заменить, выдать дубликат. С электронным листком таких проблем не будет. К тому же исчезают затраты, связанные с хранением бланков. А для страхователей отпадает необходимость сомневаться в подлинности бумажного листка.

Получить такой электронный листок несложно - достаточно дать письменное согласие на его оформление при обращении к лечащему врачу.

Как отмечают в ФСС, благодаря электронному формату страховые выплаты происходят быстрее. Сотруднику не нужно ждать дня зарплаты для получения денег по больничному - они приходят в течение 10 дней, независимо от деятельности работодателя, его возможных финансовых затруднений и тому подобных обстоятельств.

В Свердловской области больше всего электронных листков выдает Ревдинская городская больница. Их получили более 2 тысяч пациентов.

– Мы начали выписывать больничные листы в электронном варианте с 2017 года, – рассказала заместитель главного врача Ирина Бусыгина, – Правда, поначалу работодатели с ними отказывались работать.

Происходило это из-за того, что они просто не знали, как надо работать с электронными листками нетрудоспособности. Многие работодатели даже не знают, что у них в компьютерах уже есть программные продукты, которые обеспечивают полуавтоматический режим работы с ФСС по электронному листку нетрудоспособности, -Работодатели действительно сначала очень аккуратно отнеслись к нововведению, – рассказала Татьяна Лотоцкая, – Но теперь все протестировали этот сервис, и предлагают перевести в электронную форму и другие виды документов. Например, когда идет обсуждение нового проекта электронной трудовой книжки, именно работодатели говорят, что этот проект надо быстрее внедрять, приводя в качестве положительного примера наш электронный листок нетрудоспособности.