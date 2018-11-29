2018-11-29T14:20:23+03:00
Общество

«Он задыхался, его постоянно накрывало волной»: 13-летний уральский школьник спас в Турции мальчика, тонувшего во время шторма

Спасателей на городском пляже в Аланье в тот момент не оказалось
Данил СВЕЧКОВ
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С детства Егор занимается в бассейне, поэтому он хорошо умеет плавать.С детства Егор занимается в бассейне, поэтому он хорошо умеет плавать.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Турции отличился 13-летний школьник из Екатеринбурга Егор Кибирев. Он спас из воды 11-летнего мальчика, тонувшего во время шторма. Случилось это в городе Аланья, где Егор отдыхал вместе с мамой.

– В последний день перед вылетом мы решили сходить на городской пляж, – вспоминает Егор. – Встали пораньше и в 08.00 были уже у воды. В то утро были большие волны. Почти шторм.

В этот же момент Егор с мамой заметили барахтающийся силуэт, которого огромные волны относили все дальше и дальше от берега. Это тонул 11-летний мальчик.

– Его уже отнесло на 50 метров, когда мы его заметили, – говорит Егор. – Он не мог говорить и кричать, так как задыхался. Как только мальчик поднимался на поверхность, его сразу же волной накрывало, и он опять оказывался под водой. Рядом была его мать. Она кричала и пыталась доплыть до сына, но волна постоянно отбрасывала ее.

Профессиональных спасателей на пляже в Аланье в тот момент, когда тонул ребенок, не оказалось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Профессиональных спасателей на пляже в Аланье в тот момент, когда тонул ребенок, не оказалось.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сам Егор плавает хорошо, так как с детства занимался в бассейне. Он сразу же побежал на помощь ребенку.

– Спасателей на берегу не было, как и других взрослых, – рассказывает Егор. – Я не растерялся, сразу нырнул в воду и поплыл к нему. Моя мама бросилась в воду вслед за мной, но она плохо плавает, и ее сразу откинуло волной. Я же нырял под волны, чтобы добраться до ребенка.

Когда помощь подошла, тонувший мальчик не сопротивлялся и не цеплялся за Егора. Напротив, он подал ему руки и за них то, школьник и оттащил его к берегу.

– Воды он нахлебался, конечно, но оказывать первую помощь ему не пришлось, – вспоминает Егор. – Его мама сразу стала ругать его за то, что он без спроса вошел в море.

Отругали и Егора – его мама, испугавшаяся, что волны унесут сына.

– Я, конечно, сама испугалась, что он нырнул в это море, в эту бездну, поэтому, когда он вернулся сначала от переживаний отругала его, – признается Ольга, мать Егора. – Я боялась, что он не выплывет. Там были очень большие волны, в Алании редко такие волны бывают. Но потом, когда все обошлось, я поняла, что мой сын оказался в нужном месте в нужный час и помог мальчику.

В торжественной обстановке Егора наградили в МЧС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торжественной обстановке Егора наградили в МЧС.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Главном управлении МЧС по Свердловской области Егора наградили медалью «За спасение погибающих на водах».

– У нас за год 11 детей-героев появилось, которые спасали людей из воды и из огня, – говорит Виктор Теряев, начальник ГУ МЧС по Свердловской области. – Это внутреннее воспитание – не быть равнодушным. Очень большой пример показывают они своим сверстникам и взрослым – не оставаться безразличным к чужой проблеме, к чужой беде.

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