В зоопарке Екатеринбурга в семье львов родились три пятнистых малыша

В зоопарке Екатеринбурга у дружной пары львов Эммы и Эрни в четвертый раз появились пятнистые малыши. На этот раз тройня. Пока львята находятся под присмотром матери, а отец семейства бдительно охраняет территорию семьи от непрошеных гостей громким раскатистым рыком.

- В природе львы, единственные из всех кошек, живут большими семьями - прайдами, - рассказывают в зоопарке. - Во главе семьи всегда стоит взрослый самец. Основу прайда составляют львицы и детёныши разных возрастов. Активной охотой и поисками пропитания для всей семьи занимаются исключительно самки. Самец же даже в условиях дикой природы может позволить себе отдыхать более 20 часов в сутки! Главная забота главы семейства - защита территории от вторжения чужих самцов и воспроизводство потомства.

Беременность у львиц длится от 102 до 110 дней, в помете обычно 2 - 4 детеныша. Львята рождаются слепыми и весят меньше 2 килограмм при длине около 30 см.

В зоопарке дружную пару разделяли даже на период родов. Сейчас самец Эрни находится в одном вольере с малышами, но активная роль воспитателя для него наступит когда львята немного подрастут.