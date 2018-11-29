Железнодорожный вокзал Екатеринбурга приглашает на творческую пятницу «Пассажир в партере»

30 ноября на железнодорожном вокзале Екатеринбурга пройдет творческая пятница «Пассажир в партере». Вокзал впервые станет сценой для выступления поэтов.

Уральские авторы Дмитрий Шамшурин, Виктория Радисева, Алексей Холодов, Владислав Семенцул, Софья Манул и другие прочитают полюбившиеся публике и новые стихи, поделятся своими размышлениями о судьбе, любви и поисках смысла. Актеры свободного театра имени Саманты Смит (участники экспериментального проекта) представят эскиз будущего спектакля по повести Даниила Хармса «Старуха».

В тот же день на вокзале откроется фотовыставка «Про ЖД. Все самое интересное». Перед зрителями предстанет мир железных дорог во всем его многообразии: завораживающие пейзажи, необычные ракурсы, тематические зарисовки, портреты. Среди фотографий есть по-настоящему уникальные.

Фото: пресс-служба СвЖД

Традиция проводить на вокзалах балы, выставки и концерты пошла от знаменитого «музыкального вокзала» в Павловске. Он был построен как станция первой железной дороги Российской империи, но вместе с тем служил залом «для пристанища и увеселения публики». В трудные годы XX века традиция была забыта. В последнее десятилетие исторически заложенные роли этих общественных пространств возрождаются.

Так, вокзал Екатеринбург уже становился площадкой для творческих выступлений артистов и музыкантов. В октябре здесь танцевал театр «Провинциальные танцы», разыгрывали спектакль актеры народного театра драмы, звучали знаменитые джазовые композиции и кавер-версии популярных мировых хитов.