2018-11-29T09:50:33+03:00
Экономика

Группа ВТБ закрыла сделку по продаже доли в World Class

Компания полностью продала свою долю
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ Капитал полностью продает свою долю (22,5%) в «Русской фитнес группе» (РФГ), управляющей сетью фитнес-клубов World Class, консорциуму инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), суверенного фонда Mubadala и других ведущих ближневосточных инвестиционных фондов.

ВТБ Капитал вошел в состав акционеров РФГ в 2014 году. Стандартный инвестиционный горизонт в подобного рода проекты для ВТБ Капитал составляет 3-5 лет, поэтому, учитывая успешное развитие компании в течение последнего периода, инвестбанк принял решение о выходе из данной инвестиции.

- За время нашего участия в капитале «Русской фитнес группы» в качестве инвестора компания продемонстрировала успешные результаты – значительно увеличила прибыль, снизила объемы долговой нагрузки, существенно расширила сеть фитнес-клубов не только в Москве, но и в регионах. Участие в РФГ стало еще одной успешной прямой инвестицией для нас, и мы уверены, что существующие рыночные позиции компании позволят ей как сохранить масштабы бизнеса, так и продолжить активное развитие в своем сегменте. Я также хотел бы отметить тот факт, что партнером ВТБ Капитал в сделке выступил консорциум РФПИ, суверенного фонда России, и Mubadala, одного из крупнейших ближневосточных суверенных фондов, что подтверждает фундаментальную привлекательность инвестирования в Россию и интерес к ней со стороны крупнейших международных инвесторов, - заявил первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.

- Сеть World Class динамично развивается, и мы совместно с партнерами намерены активно содействовать в реализации ее лидерского потенциала. Данная инвестиция имеет значительный эффект не только с коммерческой точки зрения – важно, что мы создаем условия для улучшения качества жизни наших сограждан. С помощью этого проекта, а также ранее созданной в партнёрстве с Mubadala компании UFC Russia в индустрии смешанных боевых искусств (MMA), нам очень приятно содействовать развитию и популяризации спорта в России, - отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

- За 25 лет нам удалось не только с нуля построить компанию, но и зародить в России любовь к здоровому образу жизни, а это я и считаю нашей основной миссией. С момента создания, сеть фитнес-клубов World Class является безоговорочным лидером на российском рынке и сегодня становится заметным международным игроком, работающим в 6 странах, представляя интерес для крупнейших мировых инвесторов и компаний. Подтверждением этому является многолетнее партнерство с Goldman Sachs, а также вхождение в состав инвесторов в партнерстве с РФПИ группы Mubadala, крупнейшего ближневосточного инвестиционного фонда. То, что наша компания в непростые для экономики времена продолжает расти и развиваться, привлекая ведущих мировых инвесторов, — это не только показатель успешности выбранной нами стратегии, но и отличный стимул не сбавлять обороты и работать ещё эффективнее, чтобы оправдать и превзойти ожидания наших уважаемых клиентов и партнеров. Мы благодарим ВТБ Капитал за сотрудничество и значительный вклад в развитие нашего бизнеса, - рассказала председатель совета директоров РФГ, Президент и акционер РФГ Ольга Слуцкер.

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