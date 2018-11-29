Самый молодой депутат Гордумы Екатеринбурга предложил дать «Кольцово» имя Сталина

Ровно через день заканчивается голосование за великих людей, чьими именами доназовут самые крупные аэропорты страны, среди которых и воздушная гавань Екатеринбурга. Несмотря на то, что конкурс завершается, страсти по нему только накаляются.

Часть горожан вообще против какого бы то ни было присвоения второго имени, другие не согласны с вариантами, вышедшими в финал - Бажовым, Демидовым и Жуковым.

Так, 23-летний депутат Гордумы предложил назвать «Кольцово» в честь Сталина. По мнению Андрея Пирожкова, при Иосифе Виссарионовиче тогда еще Свердловск получил сильный толчок для развития.

Депутат Гордумы Екатеринбурга о "Кольцово" и Сталине 00:00 00:00

- Изначально нельзя было называть аэропорты в честь политиков, живших в последние 100 лет. Потом на городской общественной палате нам раздали положение, где уже разрешалось это делать. Появились варианты Россель, Ельцин. При таком условии, когда правила конкурса переписываются на ходу, я предложил в пику дискуссионного политика Сталина, - прокомментировал депутат. - Город очень развился во времена Сталина. Здесь явная связь, в отличии от других людей, чьими именами хотят донаименовать «Кольцово». При Сталине целые районы появились, была построена значительная часть города.

При этом Пирожков подчеркнул, что он бы рассмотрел и кандидатуры других правителей, например, Петра I.

Ранее общественность возмутили слова депутала, заявившего, что «ГУЛАГ» - хорошая вещь на самом деле».