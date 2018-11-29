«Молюсь изо всех сил»: в Екатеринбурге очнулся малыш, сбитый с мамой бесправным гонщиком на Фурманова

Екатеринбуржец Павел рассказал о состоянии своих жены и сына, также еще одного пешехода, которые две недели назад чудом выжили в страшной аварии. Бесправный водитель на улице Фурманова стоял в пробке, а затем вдруг резко выехал на тротуар и на полном ходу сбил трех человек.

Все они получили серьезные травмы. Первым в сознание пришел 35-летний мужчина, за ним 29-летняя мама, а накануне наконец очнулся и двухгодовалый малыш.

Фото: ГИБДД Свердловской области

- Ванечка пришел в сознание, но сознанием это сложно назвать. Это второе рождение. И очень медленное. И без прогнозов. Не для слабонервных. Вчера приезжал батюшка, покрестили. Не теряем надежд. Хватаемся за каждый шанс. Молюсь изо всех сил, - рассказывает Павел.

Молодая мама до сих пор находится на аппарате ИВЛ, но уже по несколько часов в день старается дышать сама. За Екатериной ухаживают муж и мама, приходят один-два раза в день, приносят домашнюю еду.

У виновника аварии забрали права несколько месяцев назадФото: Алексей БУЛАТОВ

- Легкие восстанавливаются. Травма позвоночника все-таки есть, но делать будут позже, когда починят организм. Руки и ноги у нее хорошо двигаются. Но состояние оценивается врачами как тяжелое, - говорит супруг.

Восстанавливается и третий пострадавший Андрей. Он уже переведен из реанимации в общую палату, но и здесь есть свои сложности.

- Обслуживание там откровенно хуже, чем в реанимационном отделе. Есть лежа одной рукой он сам не может, а жене нужно работать и быть с ребенком, - продолжает Павел. - Испытания не из легких. Причем по вине тех, кто «по ошибке» выдает права больным людям. И больных людей, которые не понимают ответственности. Пожалуйста, не пускайте больных и пьяных за руль.

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