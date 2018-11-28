Екатеринбург закупает 60 низкопольных трамваев: плюсы и минусы

Мэрия Екатеринбурга намерена закупить у нижегородцев 60 новых низкопольных трамваев 71-407. На уже приобретенные новинки потратили 80 миллионов рублей. На эти деньги до конца года купят пять новых вагонов. На обкатку составов в среду пригласили мэра Александра Высокинского и журналистов. Разбираемся, чем новые трамваи лучше тех, что колесят по улицам Екатеринбурга, и чем хуже.

Внешне трамвай сильно выигрывает у своих предшественниковФото: Алексей БУЛАТОВ

Планы

Не секрет, что трамвайный парк уральской столицы сильно изношен и в определенный момент стало понятно – деньги нужно вкладывать в новые вагоны, а не в ремонт старых. Массовая замена, если все получится, стартует в 2019 году, когда на городских улицах появятся не меньге 60 новых трамваев. Далее обновлять вагоны продолжат. Не все из них будут низкопольными, но акцент будет сделан именно на них.

Отдельный вопрос: где брать деньги на покупку нового транспорта? И тут градоначальник Высокинский предложил два варианта:

- Или останавливать ремонт дорог, работу школ и все потратить на трамваи, и тогда проезд — не увеличиваем. Или нужно будет садиться с депутатами и считать. Моя позиция следующая: даже если мы увеличиваем тарифы, то трамваи должны быть завтра на улице! Варианты, что мы сейчас увеличим тариф, а потом появятся трамваи, граждане у нас не примут. Люди должны видеть новые машины, за которые мы будем рассчитываться, в том числе за счет тарифов.

Вместе с журналистами новинку оценил мэр ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

Таким образом, за обновление состава горожанам предстоит рассчитаться не только косвенно налогами, но и напрямую – оплачивая проезд по новым тарифам.

После того, как низкопольные трамваи отправятся на рейсы, в городе начнут постепенно повышать уровень платформ на остановочных комплексах. После этого станет значительно удобнее заходить в салон.

Размах входного блока на средней площадке впечатляетФото: Алексей БУЛАТОВ

Плюсы

Впечатление от новых трамваев в целом положительное, хоть и не однозначное. Но обо всем по порядку. В салоне 71-407 светло и просторно. У средней двери есть откидной люк, чтобы вовнутрь можно было беспрепятственно заехать с коляской. Тут же на площадке есть специальное место, где можно «припарковаться».

Салон оборудован крепкими поручнями, которые расположены на двух уровнях, поэтому держаться удобно, а ехать безопасно. Также новый трамвай оборудован системой звуко и шумоизоляцией. На внешней части трамвая установлены яркие дисплеи, поэтому номер и маршрут виден издалека. К тому же в парках не придется постоянно менять таблички с наименованиями маршрутов.

Часть новых трамваев не будет создавать помех едущим рядом автомобилямФото: Алексей БУЛАТОВ

Также отметим, что сидения в салоне достаточно мягкие, теплые и удобные для пассажиров.

Минусы

Начнем с главного: ступени. Средняя площадка в вагоне отделена от двух остальных достаточно крутыми ступенями. Передвигаться по салону во время движения не просто неудобно, но и небезопасно. Больше всего жалко в этой ситуации кондукторов.

Поэтому, если вы - мобильный гражданин, то лучше пользоваться передней или задней дверью. Средняя площадка больше подходит для пенсионеров, мамочек с колясками и инвалидов.

Кнопку "Стоп" на боковом поручне нажать совсем не сложноФото: Алексей БУЛАТОВ

Молодежь с сожалением заметит, что в новых и, на первый взгляд, современных вагонах, нет USB-гнезд для зарядки смартфонов.

- У нас даже на вокзалах есть, где зарядить телефон, а здесь почему-то не предусмотрели. Это, конечно, ощутимый минус, - рассказывает один из участников первой поездки Алексей.

Еще один недочет, на который обратили внимание журналисты: кнопка «Стоп», которая расположена на поручне рядом с дверью. Ее очень легко нажать невзначай и тогда вагон резко остановится. Кнопка не закрыта и расположена не в углублении поручня, нажимается она легким касанием пальца.

На вагонах - яркие дисплеи, которые видны издалекаФото: Алексей БУЛАТОВ

Наверняка найдутся у новых вагонов и критики и доброжелатели. Поэтому задача города – предусмотреть несколько вариантов нового транспорта, чтобы каждый смог выбрать для себя трамвай, на котором сможет ездить комфортно.

К слову схожие травмаи со ступенями уже не первый год колесят по улицам Нижнего Тагила. И там нареканий от пассажиров по качеству и уровню комфорта в салонах не поступало.

Подробный фоторепортаж с обкатки нового трамвая - смотрите в нашем фоторепортаже.