2018-11-28T16:15:33+03:00
Экономика

ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «Роскосмос»

Подписи под документом поставили Андрей Костин и Дмитрий Рогозин
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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В рамках 10-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «Роскосмос». Подписи под документом поставили президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Соглашение определяет принципы дальнейшего развития сотрудничества в различных направлениях: финансирование текущей и инвестиционной деятельности, развитие системы международных и внутренних расчетов, а также оказание консультационных и информационных услуг в банковской и финансовой сферах. Также соглашение предусматривает участие банка в инфраструктурных проектах госкорпорации «Роскосмос».

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин напомнил, что ВТБ и госкорпорацию «Роскосмос» связывает многолетнее стратегическое партнерство, и стороны взаимно заинтересованы в дальнейшем укреплении деловых связей. Он также выразил уверенность, что накопленный опыт позволит банку и госкорпорации выйти на новую орбиту сотрудничества и реализовать ряд новых масштабных проектов на благо развития российского космоса.

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