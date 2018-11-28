Екатеринбург первым увидит последние «Елки»

В Екатеринбурге готовят премьерный показ самого ожидаемого российского фильма последних месяцев – «Елки Последние». Картину покажут 10 декабря в кинотеатре «Киномакс» в ТРЦ «Мегаполис». Количество билетов ограничено, но они будут доступны всем желающим. В остальных городах России премьера назначена на 27 декабря.

С чем же связан такой выбор

Создатели главного «новогоднего сериала» страны не раз бывали в Екатеринбурге и даже сделали город героем фильмов. Зрители с большим удовольствием смотрят каждый новый фильм «Елки», поэтому было принято решение сделать городу неожиданный презент.

Константин Хабенский - обязательный "атрибут" всех "Елок". Фото: организаторы

Почему стоит посмотреть

Эта часть, как видно из названия, станет последней, а, значит, у зрителей есть единственная возможность увидеть любимых героев на большом экране.

- Эта часть – самая трогательная, добрая и волшебная из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями, - говорят создатели.

Как все начиналось

По словам создателей, перед съемками первого фильма, который вышел 8 лет назад, никакого четкого алгоритма для работы никто не просчитывал – полагались на интуицию.

Фото: организаторы

- В 2010 году в формат киноновелл из разных городов никто не верил, и мы начинали снимать кино интуитивно. Это решение оказалось очень верным — мы нашли форму, с помощью которой смогли показать характеры людей, которые живут не только в Москве, но и в регионах — зрители видели свои города, узнавали себя в любимых героях. В целом фильм стал способом показать портрет нашей страны. Этим я и могу объяснить большой успех в прокате, которого никто не ожидал, - рассказывает продюсер Тимур Бекмамбетов.

О чем новый фильм

В киноальманах войдет пять новогодних историй. В новелле «Сосны» Тимура Бекмамбетова миллениал (Даниил Вахрушев) помогает своему брутальному отчиму дяде Юре (Дмитрий Нагиев) сделать предложение руки и сердца. В «Братьях» неразлучные друзья Боря (Иван Ургант) и Женя (Сергей Светлаков) вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Любимые герои первых «Ёлок» лыжник (Александр Домогаров) и сноубордист (Александр Головин) перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства» Егора Баранова. «Вокзал на троих» Анны Паркс расскажет историю о простой девушке (Екатерина Агеева), которая отправилась в погоню за своим счастьем – столичным актером Комаровским (Марк Богатырев), а в новелле «Вредный дедушка» Александра Котта Снегурочка (Юлия Александрова) поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку (Юрий Кузнецов). Как всегда, все новеллы будут объединены закадровым голосом Константина Хабенского.

Фото: организаторы

Фильм снимали в нескольких городах России от Калининграда до Находки. Есть в их числе и Екатеринбург. Отметим, что общая аудитория всех «Елок» - 145 миллионов человек, то есть ее можно сравнить с населением нашей страны.