Под павильоны ЭКСПО 2030 на западе Екатеринбурга зарезервируют несколько лесопарков

В Екатеринбурге на следующей неделе пройдет очередное крупное международное мероприятия. На этот раз по теме строительства - 100+ FORUM RUSSIA. Проводится он в столице Урала уже в третий раз.

- Изначально в 2014 году на форуме было около 1200 участников, в 2016-м уже около четырех человек, - рассказывает Аркадий Чернецкий, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. - В этом году мы ждем около 10 тысяч участников.

Ожидается, что на форум приедет Кристос Пассас, исполнительный директор Zaha Hadid Architects, разработавшей концепцию нового зала филармонии. Он расскажет подробнее о том, как будет выглядеть здание. Кроме того на форуме обсудят судьбу площадки у Верх-Исетского пруда, которую хотели отдать под Всемирную выставку ЭКСПО 2025.

- Судьба площадки будет обсуждаться и в кулуарах форума, и на мероприятиях, - говорит Александр Высокинский, глава Екатеринбурга. - На сегодня стоит стратегическая задача - не останавливаемся. Мы строим. Мы проектируем инженерные сети, дороги... Мы часть площадей скорее всего зарезервируем, как лесопарковые зоны, и вскроем их только в случае, если у нас выставка (ЭКПО-2030, - Ред.) будет проходить. В этой жизни никогда не говори «Никогда». Вместе с тем эта площадка должна получить деловую активность - запланированны обьемы строительства жилья, деловых помещений, отель, зоны паркинга.