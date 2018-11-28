ВТБ получил премию Финансового университета в номинации «Банк для малого и среднего бизнеса»

ВТБ стал лауреатом премии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в области качества жизни в номинации «Банк для малого и среднего бизнеса».

Награждение состоялось в рамках первого дня V Международного форума «Как попасть в пятерку». Эксперты университета дали высокие оценки качеству финансовых услуг банка в сегменте малого и среднего бизнеса, используя данные социологических опросов.

- Мы непрерывно совершенствуем наши продукты и сервисы, чтобы соответствовать возрастающим требованиям клиентов. Наша основная цель – стать банком первого выбора для предприятий малого и среднего бизнеса, и эта награда подтверждает верность выбранной нами стратегии, - рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Кредитный портфель банка ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам девяти месяцев 2018 года вырос на 15% и превысил 1 трлн рублей. В рамках действующих программ господдержки он составил более 100 миллиардов рублей. Документарный портфель - 237 миллиардов рублей. Число действующих клиентов МСБ в банке ВТБ - свыше 500 тысяч.