ВТБ нарастил ипотечное кредитование курганцев в 1,5 раза

За три квартала 2018 года ВТБ выдал жителям Курганской области более 500 ипотечных кредитов на сумму 762 миллионов рублей. Это на 71% превышает продажи за аналогичный период прошлого года. Средний размер кредита вырос с 1,2 миллиона до 1,3 миллиона рублей.

Ипотечный портфель ВТБ в регионе на 1 октября 2018 года достиг 2,5 миллиарда рублей, общий кредитный портфель розничного бизнеса — 6 миллиардов рублей (+15% с начала года).

Помимо ипотеки, курганцы активно оформляли в ВТБ кредиты наличными, портфель которых по сравнению с началом года вырос на 20% и составил 3 миллиардов рублей. За девять месяцев 2018 года банк выдал 3,5 тысячи таких кредитов на сумму 1,4 миллиарда рублей. Это на 32% больше, чем год назад.

Самыми популярными целями кредитования остались ремонт, приобретение бытовой техники, путешествия. Более востребованным стало рефинансирование кредитов, взятых в других банках.

Для некрупных покупок и повседневных расходов курганцы стали чаще оформлять кредитные карты. За девять месяцев 2018 года банк выдал в регионе 1,6 тысячи кредитных карт, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель.

Кроме того, существенно увеличился депозитный портфель физлиц ВТБ в Курганской области. По итогам трех кварталов 2018 года он достиг 3 миллиардов рублей (+14% с начала года).