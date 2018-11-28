Машины плавают как лодки: на Уралмаше кипятком залило несколько улиц

В среду утром на Уралмаше в Екатеринбурге прорвало трубу с горячей водой. В итоге кипятком залило несколько улиц: Победы, Ломоносова и Избирателей.

После прорыва, по словам местных жителей, по некоторым улицам нельзя было проехать – уровень кипятка был настолько высоким, что почти скрывал машины.

- Когда я пыталась проехать по перекрестку улиц Ломоносова и Избирателей, моя машина была похожа на лодку. Уровень кипятка был настолько высок, что скрывал ее. Кстати, наша бабушка и вовсе обожгла ноги, когда вела наших детей на занятия, - рассказала в беседе с журналистом «Комсомолки» горожанка Валентина Новоселова.

Фото: Валентина Новоселова

Также кипятком затопило первый этаж ТЦ "Мандарин". В нем никто из людей не пострадал, но работа торговой точки ограничили.

В пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании» «КП» заверили, что авария будет устранена к 10 часам вечера.

Фото: Валентина Новоселова

- Ремонтные бригады локализовали прорыв. Сейчас специалисты уже приступают к восстановлению теплосети. На время ремонта отопление и горячее водоснабжение не будут отключены, но вода пока будет поступать с заниженными параметрами. Температура воды составит около 50 градусов, – заверили в ЕТК.