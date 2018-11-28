2018-11-28T10:51:35+03:00
Экономика

Кредитный портфель ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса превысил 1 триллион рублей

За 9 месяцев объем увеличился на 15%
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Кредитный портфель банка ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам девяти месяцев 2018 года увеличился на 15% и превысил 1 триллион рублей.

Наибольшие доли в отраслевой структуре портфеля занимают предприятия торговли (28%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (16%) и жилищного и коммерческого строительства (14%).

Документарный портфель вырос почти на четверть и достиг 237 миллиардов рублей. В январе-сентябре наиболее активно гарантиями банка ВТБ пользовались компании, занятые в сфере транспорта и инфраструктурного строительства, пищевой промышленности и сельского хозяйства, машиностроения и горнодобывающей промышленности.

В рамках действующих программ господдержки кредитный портфель банка превысил 100 миллиарда рублей. Одной из наиболее востребованных остается программа, реализуемая совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. В рамках нее в банке действует порядка 900 кредитных договоров на общую сумму более 111 миллиардов рублей. Кредитный портфель по ней составляет около 62 миллиардов рублей. По программам Министерства экономического развития РФ («Программа 674» и «Программа 1706») кредитный портфель составляет порядка 12,6 миллиарда рублей, а по линии Программы стимулирования кредитования Корпорации МСП - более 21,6 миллиардов рублей.

- Результаты нашей работы с сегментом среднего и малого бизнеса по итогам девяти месяцев текущего года отражают основные экономические тренды и изменения рыночной конъюнктуры. Мы отмечаем востребованность программ господдержки среди клиентов и продолжаем в них активно участвовать, являясь проводником механизмов льготного кредитования реального сектора экономики. Большой потенциал мы видим в развитии поддержки малого бизнеса. Обладая полным спектром инструментов для эффективной комплексной работы с предпринимателями, мы намерены существенно нарастить объемы в этом сегменте, - рассказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

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