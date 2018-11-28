Санаторий в городе
Санаторно-курортное лечение в Екатеринбурге позволяет проходить лечение в вечернее время или в выходные, а значит, искать время или брать отпуск не нужно. К тому же такое лечение предполагает персональную программу занятий, которая реализовывается на «четырех этажах удовольствия».
«Четыре этажа удовольствия»
Так ласково врачиреабилитологи называют Центр восстановительной медицины и реабилитации (ЦВМиР) «РЖДМедицина», который в Екатеринбурге работает уже 10 лет. Грязелечение, два бассейна (в том числе и для маломобильных людей), подводные вытяжения с массажем и даже умные тренажеры для глубоких мышц спины все это для того, чтобы пациент забыл о проблемах со здоровьем и вернулся к комфортной жизни.
Что делает среднестатистический человек каждый день? Сидит. Много сидит. Отсюда проблемы со спиной одна мышца работает, вторая функционирует вполовину силы, третья вообще отказывает. Умные тренажеры помогают скорректировать работу мышц, в результате чего пациенту становится значительно легче, рассказывает о современных технологиях ЦВМиР Екатерина Лесковец, врачневролог, реабилитолог, врач восстановительной медицины и ЛФК.
Фото: предоставлено заказчиком
Врачи Центра восстановительной медицины и реабилитации заинтересованы в полном восстановлении пациента после болезни. Именно поэтому в Екатеринбурге три здания «РЖДМедицины»: две поликлиники и один круглосуточный стационар. «Попал в больницу, прооперировали и до свидания» это не про них. Специалисты центра разрабатывают индивидуальную программу лечения и восстановления для каждого пациента, потому что подобрать одно лекарство для всех просто невозможно. Кстати, эти программы включают в себя не только традиционные лекарства, но и методы лечебной физкультуры, медицинские тренажеры, полный гидробальнеологический комплекс (бассейны, сауна, хамам, гидромассажные ванны и др.), теплогрязелечение, занятия аквааэробикой, аэробикой, курсы дыхательной гимнастики.
ВАЖНО!
Важно, что в Центре восстановительной медицины и реабилитации «РЖДМедицина» оказываются услуги по ОМС. Это значит, что любой человек после травмы по направлению лечебного учреждения может бесплатно получить 14дневный восстановительный курс.
Фото: предоставлено заказчиком
Спина ошибок не прощает
Каждый из нас рано или поздно сталкивается с ситуацией «согнулся и не разогнулся». «Возраст!» скажут одни, и их печально поддержат другие. Может, вовсе не годы виноваты? Позвоночник нуждается в постоянных и правильных физических нагрузках, это понятно. Но что это за волшебные комплексы упражнений, после которых хочется вновь летать?
Представьте кучу проводов. Что будет, если ее разрезать ножницами? Провода больше не восстановятся. Так и со спинным мозгом он не прощает ошибок! Мышечное напряжение, любой дискомфорт в спине, желание потянуться, «хрустнуть» шеей все это первые звоночки серьезных проблем. Чтобы их избежать, необходимо заниматься ЛФК или хотя бы в домашних условиях выполнять простые упражнения. Делать это нужно каждые 48 часов, то есть 3 4 раза в неделю, советует Екатерина Лесковец, врачневролог, реабилитолог, врач восстановительной медицины, врач ЛФК.
В Центре восстановительной медицины и реабилитации ведут прием специалисты: реабилитолог, терапевт, травматолог, ревматолог, невролог, иглорефлексотерапевт, гирудотерапевт, медицинский психолог, логопед.
Надо понимать, что современные методы диагностики, лечения и восстановления помогают отодвинуть серьезные проблемы только при условии, если человек постоянно наблюдает за состоянием своего организма, а не как это обычно бывает когда прихватило. Это значит, что надо регулярно посещать специалистов и обязательно доводить каждый курс лечения до конца.
В Екатеринбурге восстановительная медицина и реабилитация в широком спектре процедур осуществляется с высоким профессионализмом врачами «Дорожной больницы». Все мероприятия и услуги проводятся на базе современного лечебного комплекса санаторного типа. Центр реабилитации оснащен новейшей медтехникой, а пациентам гарантирована атмосфера заботы и комфорта.
Фото: предоставлено заказчиком
СПРАВКА «КП»
Спать надо на полужестком матрасе, лучше всего на ортопедическом. Предпочитаете позу на боку? Старайтесь одну ногу класть на другую, а руку под голову.
Если вы за рулем между поясницей и спинкой кресла положите небольшую подушку. А через полторадва часа остановитесь и немного расслабьтесь наклоны, приседания вам в этом помогут.
Устраивайте позвоночнику отдых! Лягте на спину на ровную поверхность без подушки ее, кстати, можно положить под голени. И помечтайте о чемнибудь хорошем в течение 20 30 минут.
Центр восстановительного лечения и реабилитации
г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, 9а,
тел.: 8 (343) 3109530, 8 (343) 2049505
г. Нижний Тагил, ст. Старатель, 1,
тел.: 8 (3435) 297000,
сайт: www.dorbol.ru