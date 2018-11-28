Санаторий в городе

Санаторно-­курортное лечение в Екатеринбурге позволяет проходить лечение в вечернее время или в выходные, а значит, искать время или брать отпуск не нужно. К тому же такое лечение предполагает персональную программу занятий, которая реализовывается на «четырех этажах удовольствия».

«Четыре этажа удовольствия»

Так ласково врачи­реабилитологи называют Центр восстановительной медицины и реабилитации (ЦВМиР) «РЖД­Медицина», который в Екатеринбурге работает уже 10 лет. Грязелечение, два бассейна (в том числе и для маломобильных людей), подводные вытяжения с массажем и даже умные тренажеры для глубоких мышц спины ­ все это для того, чтобы пациент забыл о проблемах со здоровьем и вернулся к комфортной жизни.

­ Что делает среднестатистический человек каждый день? Сидит. Много сидит. Отсюда проблемы со спиной ­ одна мышца работает, вторая функционирует вполовину силы, третья вообще отказывает. Умные тренажеры помогают скорректировать работу мышц, в результате чего пациенту становится значительно легче, ­ рассказывает о современных технологиях ЦВМиР Екатерина Лесковец, врач­невролог, реабилитолог, врач восстановительной медицины и ЛФК.

Фото: предоставлено заказчиком

Врачи Центра восстановительной медицины и реабилитации заинтересованы в полном восстановлении пациента после болезни. Именно поэтому в Екатеринбурге три здания «РЖД­Медицины»: две поликлиники и один круглосуточный стационар. «Попал в больницу, прооперировали и до свидания» ­ это не про них. Специалисты центра разрабатывают индивидуальную программу лечения и восстановления для каждого пациента, потому что подобрать одно лекарство для всех просто невозможно. Кстати, эти программы включают в себя не только традиционные лекарства, но и методы лечебной физкультуры, медицинские тренажеры, полный гидро­бальнеологический комплекс (бассейны, сауна, хамам, гидромассажные ванны и др.), теплогрязелечение, занятия аквааэробикой, аэробикой, курсы дыхательной гимнастики.

ВАЖНО!

Важно, что в Центре восстановительной медицины и реабилитации «РЖД­Медицина» оказываются услуги по ОМС. Это значит, что любой человек после травмы по направлению лечебного учреждения может бесплатно получить 14­дневный восстановительный курс.

Фото: предоставлено заказчиком

Спина ошибок не прощает

Каждый из нас рано или поздно сталкивается с ситуацией «согнулся и не разогнулся». «Возраст!» ­ скажут одни, и их печально поддержат другие. Может, вовсе не годы виноваты? Позвоночник нуждается в постоянных и правильных физических нагрузках, это понятно. Но что это за волшебные комплексы упражнений, после которых хочется вновь летать?

­ Представьте кучу проводов. Что будет, если ее разрезать ножницами? Провода больше не восстановятся. Так и со спинным мозгом ­ он не прощает ошибок! Мышечное напряжение, любой дискомфорт в спине, желание потянуться, «хрустнуть» шеей ­ все это первые звоночки серьезных проблем. Чтобы их избежать, необходимо заниматься ЛФК или хотя бы в домашних условиях выполнять простые упражнения. Делать это нужно каждые 48 часов, то есть 3 ­ 4 раза в неделю, ­ советует Екатерина Лесковец, врач­невролог, реабилитолог, врач восстановительной медицины, врач ЛФК.

В Центре восстановительной медицины и реабилитации ведут прием специалисты: реабилитолог, терапевт, травматолог, ревматолог, невролог, иглорефлексотерапевт, гирудотерапевт, медицинский психолог, логопед.

Надо понимать, что современные методы диагностики, лечения и восстановления помогают отодвинуть серьезные проблемы только при условии, если человек постоянно наблюдает за состоянием своего организма, а не как это обычно бывает ­ когда прихватило. Это значит, что надо регулярно посещать специалистов и обязательно доводить каждый курс лечения до конца.

В Екатеринбурге восстановительная медицина и реабилитация в широком спектре процедур осуществляется с высоким профессионализмом врачами «Дорожной больницы». Все мероприятия и услуги проводятся на базе современного лечебного комплекса санаторного типа. Центр реабилитации оснащен новейшей медтехникой, а пациентам гарантирована атмосфера заботы и комфорта.

Фото: предоставлено заказчиком

СПРАВКА «КП»

Спать надо на полужестком матрасе, лучше всего ­ на ортопедическом. Предпочитаете позу на боку? Старайтесь одну ногу класть на другую, а руку ­ под голову.

Если вы за рулем ­ между поясницей и спинкой кресла положите небольшую подушку. А через полтора­два часа остановитесь и немного расслабьтесь ­ наклоны, приседания вам в этом помогут.

Устраивайте позвоночнику отдых! Лягте на спину на ровную поверхность без подушки ­ ее, кстати, можно положить под голени. И помечтайте о чем­нибудь хорошем в течение 20 ­ 30 минут.

Центр восстановительного лечения и реабилитации

г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, 9а,

тел.: 8 (343) 310­95­30, 8 (343) 204­95­05

г. Нижний Тагил, ст. Старатель, 1,

тел.: 8 (3435) 29­70­00,

сайт: www.dor­bol.ru