2018-11-28T10:42:10+03:00
Общество

Свердловский Союз журналистов требует извинений от депутата Гордумы, назвавшего их бестолочами

Слова раскаяния должны прозвучать прилюдно
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Facebook Александра ЛевинаФото: Facebook Александра Левина
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Странные, резкие и оскорбительные высказывания российских чиновников последнее время льются словно из рога изобилия. Периодически «отличаются» среди них и свердловчане. Последним стал депутат Гордумы Екатеринбурга Александр Колесников.

Вчера на заседании он назвал журналистов бестолочами, а потом предложил продавать СМИ инфоповоды о работе Думы за деньги. В областном Союзе журналистов теперь ждут, когда Колесников извинится.

- Что ж, сегодня говорить можно все - на то и свобода слова. Но когда говоришь публично, надо иногда и думать. Прежде чем неодобрительно, оскорбительно и в какой-то степени бранно высказываться в адрес огромной армии журналистов, большинство из которых верой и правдой служат своей профессии, - написал в Facebook председатель Александр Левин. -

Слово - не воробей. Вылетело - не поймаешь. Поэтому сейчас от народного избранника ждут новых слов. С извинениями. Правда, чтобы их сказать, требуется обладать необходимыми человеческими качествами. Но вот есть ли они? Хочется верить...

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