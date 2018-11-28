Свердловский Союз журналистов требует извинений от депутата Гордумы, назвавшего их бестолочами

Странные, резкие и оскорбительные высказывания российских чиновников последнее время льются словно из рога изобилия. Периодически «отличаются» среди них и свердловчане. Последним стал депутат Гордумы Екатеринбурга Александр Колесников.

Вчера на заседании он назвал журналистов бестолочами, а потом предложил продавать СМИ инфоповоды о работе Думы за деньги. В областном Союзе журналистов теперь ждут, когда Колесников извинится.

- Что ж, сегодня говорить можно все - на то и свобода слова. Но когда говоришь публично, надо иногда и думать. Прежде чем неодобрительно, оскорбительно и в какой-то степени бранно высказываться в адрес огромной армии журналистов, большинство из которых верой и правдой служат своей профессии, - написал в Facebook председатель Александр Левин. -

Слово - не воробей. Вылетело - не поймаешь. Поэтому сейчас от народного избранника ждут новых слов. С извинениями. Правда, чтобы их сказать, требуется обладать необходимыми человеческими качествами. Но вот есть ли они? Хочется верить...